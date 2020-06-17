女想買中古房屋！一查「賣7年賣不掉」　行家揭傻眼真相

買房是不少人的夢想之一，但有些預算壓的比較緊就會挑選中古房來購買，近日，就有一名女網友表示「最近有意思想買一間中古的房屋，但是每次屋裡面都有租客，都被拒絕看屋況，結果仔細一查發現這棟房子已經賣了 7 年了？那我應該要開價多少啊？」貼文引發熱議。





原 PO 在臉書「買房知識家」貼文表示「最近看上一間中古頂家的屋子，還蠻想買的，不過查了一下實價登錄之後，卻發現這個物件早就在 103 年就上架，但現在都沒賣出去，等於賣了 7 年」。



▲網友發現自己看中的房子，已經在拍賣網站上賣了七年。（示意圖／取自pixabay）

而帶看房的仲介也表示「屋主長期都有租客在，沒有辦法讓買家好好看房子，所以才一直沒有賣出去」這讓原 PO 不解的表示「一下子說有人在不方便看，一下子又說人不在不方便看，那我要出價斡旋是要出多少啊？」





貼文一出，網友紛紛回應「這種就是根本也不缺錢，就擺著而已」、「標準投資客，價錢超難談，他不缺錢，但他就是要賺」、「我家對門的投資客也是買進後就要賣出，從 400 多萬掛到 900 萬，房價這麼多年就一直漲啊」、「投資客，賣不出滿意價錢就先租，有人住你也無法看屋況啦，建議不要買」、「建議不買+1 問一下周邊行情就知道，肯定賣太貴」、「可再多問多比價，不是空屋難不成還要搬家具檢查屋況喔」。（編輯：張嘉哲）



