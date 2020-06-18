影／驚見愛貓「影分身」吃飯　飼主傻眼：我只養一隻啊？

原來橘貓也會「影分身之術」？！住在屏東的網友雨落日前在餐廳店裡準備了雞肉條給自家的貓咪miu miu吃，想不到過一陣子回頭一看，卻看到讓人驚訝的場景！





在飼主後來發布的影音中可以看到，雖然飼主明明只養了一隻貓，卻有兩隻長得非常相像的橘貓在吃飯！其中一隻非常認真猛吃碗裡的雞肉條，而另外一隻則是看起來心中滿是問號，不停盯著牠看。飼主後來在網路上分享了這段影片，並表示：「我們家只有一隻貓呀……看得出來那隻才是家裡的貓嗎？」馬上引來許多網友回應。



▲飼主明明只養了一隻貓，卻看到兩隻長相、花紋相似的貓一起在吃飯。（圖／網友雨落授權提供） ▲其中一隻低頭猛嗑，另一隻冷靜旁觀。（圖／網友雨落授權提供） ▲奴、奴才……救救朕的肉肉啊……（圖／網友雨落授權提供） 網友紛紛留言：「喵：我在練影分身之術，以後你就有兩隻貓囉」、「旁邊發呆看人家吃的那隻就是自家的貓～」、「來者是客，當然客人要多吃點，貓咪也是有社交禮儀的」、「真相只有一個，那就是你的主子養了自己的主子」、「好可怕喔～等下會出現另外一個自己⋯⋯」。



▲橘白貓miu miu一歲多，是個性溫和的女森。（圖／網友雨落授權提供） ▲浪貓對人很兇，會出爪、咬人。（圖／網友雨落授權提供）

其實這隻突然闖進家門的浪貓，飼主並不是第一次見到。據飼主打聽，之前有位先生看到這隻浪貓被老鼠籠抓到，想說這附近很多浪浪，就這樣帶來放生。先前飼主雖有誘捕過牠，但又被牠開門自己跑掉了。目前都是在窗外放食物和水，也有固定幫牠點藥，餵化毛膏和保健品。





還好個性溫馴的miu miu並沒有太在意，雖然被搶食之後有不開心地躲起來，但後來飼主補了肉條給牠，也就沒事了。浪貓常來討食，甚至最近有時會開始討摸摸，但更多時候是出爪和咬人，因為實在太過凶狠，飼主實在是無力收編。不過最近知道可以開窗之後，浪貓似乎越來越主動，還常會自己進來玩耍呢！





最後就來看看浪貓和miu miu互動的影片吧！（編輯：李家慧）



