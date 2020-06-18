全聯口罩真的太難買！男曝「全台搶購秘笈」　婆媽暴動了

▲中衛深丹寧口罩在全聯有販售，近日掀起不少話題。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）

國內新冠肺炎疫情趨緩，我國政府也解除口罩禁令，民眾現在不只能在藥局購買口罩，也能到不少實體通路購買，其中婆媽最愛逛的全聯也有在賣，但不少人紛紛表示「真的買不到」、「我這邊全聯沒賣啦」。對此，就有網友分享自己整理的搶購秘笈，貼文引發熱議。原 PO 在臉書「口罩現貨資訊專區」貼文指出「去全聯買中衛口罩的必勝秘笈就是要眼看四方，耳聽八方，有些門市有進貨，但是沒有把中衛口罩放在外面賣場或者櫃檯，你可以先看完後問第一個店員，但不要只問一個，因為有些店員不一定知道還有沒有，問到對的店員，除非賣完，不然他就會拿給你」。貼文一出，網友紛紛回應「樓主太專業啦！」、「我也是問兩個店員，第一個店員說沒有，第二個就說有哈哈」、「吼！真的很難買，我江子翠這邊都秒殺」、「剛剛去看行天宮附近的那間全聯空了」、「感謝版友，買到內湖德安店的最後一包」、「我的天，這是我看過最强大的分享文」、「買口罩買到成精了哈哈。」（編輯：張嘉哲）

台北松江路行天宮門市





台北和平醫院後的全聯





台北大安門市-台北市大安區復興南路二段237號





台北長春路258巷的門市和台北民生東路三段130巷9號的門市





新北土城廣明店





新北的永和宜安店





新北泰山的全興店





新北新莊西盛店





新店（大豐店）耕莘醫院隔壁地下室的全聯有喔





士林芝山店





淡水學府店





淡水全聯新春店!!





台北汐止建成路分店





台北內湖的金龍店跟德安店





台北內湖店（港墘路上（





台北木柵市場那邊的分店





板橋雨農店





板橋江寧店





板橋江子翠門市





桃園平鎮的延平店





新竹縣新豐寶雅對面的全聯





台中市區終於有了西區忠明店





台中北屯軍功路全聯





台中市豐原區三豐路上全聯豐后店





台中市東區大智路的全聯





台中大里成功路上的分店





台中太平宜昌店





台中沙鹿中山門市





台中清水五權門市





中部豐原的田心分店





南投水里門市





彰化的三民門市





彰化的彰新店





苗栗的中央路上和信東路上的分店





苗栗頭份的分店





雲林3家全聯（橋頭店+ 麥寮店 +中山店）





高雄建國店





高雄鳳山五福店





高雄富國路分店





高雄明倫路分店





高雄全聯自由二店（中衛口罩放在三號結帳櫃檯旁邊）



