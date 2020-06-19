鴕鳥突亂入窮追不捨　騎士崩潰疾速奔馳：潛能激發啦！

原來鴕鳥跑起來這麼猛！瑞士一名男子Oleksiy日前和朋友一同前往南非，希望能參加知名的自行車賽事Cape Argus Tour，沒想到在參賽前幾天遇到一名不得了的「鳥教練」，幫他們進行特訓！





Oleksiy和兩名朋友打算騎著自行車前往好望角，卻在過程中突然瞥見眼角餘光有隻鴕鳥竄到道路上，然後就開始邁開步伐，窮追著他的朋友。即使當他們在下坡，時速已到約50公里，這隻鴕鳥依然臉不紅氣不喘地跟上。讓前頭的朋友只能越騎越快、越騎越猛，就怕會不小心「撞車」啦～



▲鴕鳥突然跑來跟在兩名自行車手後面狂奔。（圖／Youtube@Oleksiy） ▲害得他們也只能越騎越快。（圖／Youtube@Oleksiy）

因為身上剛好帶著攝影機， Oleksiy就這樣沿路拍下鴕鳥追單車的畫面，他說：「看到一隻龐然大物就這樣在路上奔跑，牠的頭不停甩動，長腿則是跑到有點歪歪的，我邊騎邊笑，笑到幾乎要跌下車啦！」





雖然是2016年的影片，但最近又被網友拿出來討論，很快引起迴響。網友看到紛紛笑翻：「經過鴕鳥的調教後，兩位騎士的潛能已經發揮出來了」、「這是逃命，還是比賽？」、「鴕鳥：只是想跟你們一起玩怎麼都不等我Q__Q」、「鴕鳥説：我也想停下來可是後面有人也在追我啊」、「有種看侏羅紀公園，正被迅猛龍追的錯覺」、「騎士：我當時害怕極了」、「兩位不要走呀！我只是想要跟你們問路呀」、「第一次看到駝鳥逼車」、「這是什麼場景，寧可欠地下錢莊錢也不願欠鴕鳥錢」。





研究非洲野生動物的專家Craig Packer表示從沒見過這種事，不過也並不清楚鴕鳥到底在想什麼，或許是把騎士和母鳥搞混了。不論如何，還好鴕鳥並沒有撲向騎士，因此沒有太大的侵略性。





最後鴕鳥決定放過他們，追了一陣子之後自行決定繞道離開，他們也順利抵達目的地。最後來看看這段影片吧～（編輯：李家慧）



