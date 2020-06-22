才說不買口罩！女逛店家見「亮點」失去理智狂搬：忍不了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過，就有女網友指出，自己本來決定不再買口罩，沒想到某日逛藥局卻眼尖抓到一亮點，讓她當場失去理智。
先前有一名女網友於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上發文，表示本來跟自己說好不要再逛或買口罩了，但晚上走進藥局要買常備藥時，卻眼尖發現店家角落好幾盒白色盒子上寫著「 Made in Taiwan 」。
於是原 PO 忍不住問道「這是口罩嗎？」接下來就又把口罩搬回家了，這樣的狀況，也讓她崩潰直呼「 400 元這麼貴我是在起肖嗎？剩最後一盒蘋果綠是失去理智關鍵，口罩很夠用了就是腦波很弱」。
貼文一出後，也引來許多網友回應，「我也是，覺得夠了，一直買一直送親朋好友，然後又買，我努力克制，催眠自己沒看到沒看到。」、「我也是～原來不是只有我這樣」、「我也有這症頭，明明已經買了4盒，看到還是會想買」、「好美的果綠色～我也很多口罩了⋯⋯看到會一直想買」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。