影／幼豚不幸死亡　7海豚頻推不止躍海面：孩子快醒醒！

這真是難得卻又令人心碎的一幕！日前香港的海洋動物影像解剖研究組出海時發現有8隻中國白海豚群聚在海上，仔細一看其中一隻小海豚卻已經死亡。然而身邊的成年海豚仍不願離開，而是一直陪伴著牠，不停用身體將小海豚頂上海面，畫面令人動容不已！

▲影像中成年海豚一直用像是頭、嘴等身體不同部位，將小海豚推上海面，希望幫助小海豚呼吸，不要沉浸海底。（圖／海洋動物影像解剖研究組授權提供）

▲過去研究鯨豚最長的伴屍紀錄，長達17天。（圖／海洋動物影像解剖研究組授權提供）

事實上鯨豚「伴屍」的行為並不罕見，但難得的是以影像紀錄到這樣的畫面。這樣的行為並不容易，因為是在海上，伴屍的成年海豚必須在游動的同時，用頭部頂著屍體，若屍體落入海中還必須潛入水中再次頂起來。一天下來要重複無數次這樣的過程。而這樣反覆的過程，會讓海豚媽媽真的意識到：孩子真的死了。





先來看看這段影片。





如今海洋的環境越來越不單純，不少鯨豚無法產下健康的一代。除此之外，近幾年海洋哺乳動物擱淺的消息頻傳，讓關注海洋的人士急切想了解原因，香港的海洋動物影像解剖研究組因此誕生。





從1983年的紀錄以來，香港發生過多起鯨豚擱淺的案例，2019年甚至高達52起，為歷年紀錄中最多。香港城市大學葛展榮博士發現比起頻繁採集海豚血液樣本，為海豚做超音波來得可行許多，他漸漸萌生使用影像解剖的想法。目前團隊已為超過300隻鯨豚及海龜屍體進行影像解剖，從而找出牠們的死因和生活史。





團隊與世界各地，包括中國大陸、日本、台灣、泰國、紐西蘭、哥斯大黎加及美國等地合作，若是海洋哺乳動物在這些區域的海灘擱淺死亡，團隊就會收到數據，並經過分析將資料添加進數據庫中。





這些數據能解答許多專家迫切想知道的問題，然而仍無法確切掌握目前鯨豚面臨生存困難的原因。葛博士說：「原因有很多，從傳染病、航運聲納到地理因素，但我們無法確定真正的成因。」





海豚伴屍的畫面讓人心疼不已，也讓人感受到動物真的比我們想像中來得更有感情，也希望海洋中的所有生物能好好共存在這個美麗的星球上。（編輯：李家慧）



