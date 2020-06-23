男獨門自創「超商飲料隱藏喝法」！饕客一看狂讚：太神了

▲原 PO 分享了自己獨門飲料喝法。（圖／翻攝 PTT ）

台灣超商林立，由於其多樣的便利服務，以及琳瑯滿目的商品，因而吸引許多民眾前往消費。對此，就有網友分享了自創的「超商獨門飲料喝法」，而引起許多人討論。先前有一名網友於 PTT CVS 板上發文，表示自己是相當喜愛喝豆乳拿鐵的人，但基本上一般咖啡廳很少提供牛奶更換豆乳的選項。不過，原 PO 某次就發現超商其實就有在販賣濃縮咖啡，因此後來都會買無糖豆漿，再請店員幫我把濃縮咖啡加進去。原 PO 透露，一開始超商的店長覺得這樣的配法十分奇怪，但後來私下聽到他把這樣的喝法推薦給附近的健身房客人，也因此開啟了原 PO 喜歡把超商的飲品重新搭配組合的想法。此外，他也分享了其他配法，直言「我之前很常喝的是買檸檬磚加到烏龍茶裡面，不要補滿水，覺得很讚也不澀；另外抹茶拿鐵加一份濃縮也讓整杯抹茶不死甜帶有大人口味」。最後，他就好奇向廣大鄉民發問「想請問板上各位還有沒有什麼隱藏喝法可以來推薦看看呢？」問題一出後，就引來不少網友討論，許多老饕也分享自己的隱藏喝法，「鮮奶茶們+鮮奶，就不這麼甜了」、「義美紅茶+義美鮮奶，味道跟義美奶茶不一樣」、「我推薦巧克力+濃縮，跟之前的抹茶拿鐵+濃縮」、「我曾經拜託店員把我的冰美式只要濃縮+冰塊不要加水，然後加柳丁原汁，就是某咖啡廳的橙香咖啡了」。（編輯：陳雅雲）