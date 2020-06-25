iOS14是蘋果最大突破？果粉見「新增功能」愣：一秒破功

▲網友討論蘋果iOS14新增的功能安卓機早能使用。（圖／翻攝PTT）

由於每年 iPhone 都會有新機誕生，因此新的系統每次一發表，就會引起不少討論，日前蘋果在 WWDC 2020 上公布全新「 iOS 14 系統 」，呈現出不同的系統規模。對此，就有網友討論「 iOS 14 是不是堪稱蘋果最大改革？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「 iOS 14 發表，據說是七年來最大的改版跟創新變革，新增包含插件，可以將小工具放到桌面的功能，例如天氣、新聞等；還有子母切割畫面，就算情侶間你儂我儂情話綿綿的視訊時間，也能自在做自己的事，絕不會「滿屏」佔用畫面；另外每次叫出來都是整面板 Siri 的，也變成不再打斷使用者 APP ，採懸浮式彈出。貼文一出，網友紛紛留言「插件是把自己當安卓機？」、「第一個安卓不就可以用了嗎...」、「我真的會傻眼，子母畫面安卓機早就有了」、「不是最大吧...第一個跟第二個安卓都有了啊，是往安卓優化嗎？」、「就跟 win10 一樣！有什麼革新嗎？」、「我真的會不更新欸，哪有重大突破」、「看第一個功能就秒破功了，安卓優化？」至於 iOS 14 何時會推出讓用戶開始下載，根據往年經驗，通常是搭配 iPhone 秋季發佈會同步搭配新一代 iPhone 釋出，大約是新手機公布後的一到兩週，但由於疫情的緣故，今年 iPhone 12 極有可能會延後發表，如果是這樣， iOS 釋出的時間恐怕也將跟著延後。（編輯：張嘉哲）