體驗一個新世界！張培均《觀色游境》雙主場油畫展登場

「初心是真，直觀當下。初心是修養，當下是直覺」，張培均《當代當下．觀色游境》雙主場油畫展將於6月27日在福華沙龍登場，讓觀賞者能體驗「繪畫底蘊與剎那的直覺交會，一個新的世界便悄悄來臨」。
張培均非專職畫家，擔任員林國小美術老師三十年，致力於美學教育與繪畫創作，秉持「唯有不斷參展鞭策砥礪自己」的信念，長年參與各項美展，累計已有上百幅作品得獎的紀錄，26 歲獲得南美展西畫類奇美獎，29 歲榮獲台灣公教美展水彩類第一名，35 歲榮獲玉山美術獎油畫類第一名。
張培均的創作涵蓋層面廣泛，從寫實到抽象，又沉潛六年創作《萬物一體》系列作品，獨創「星塵透疊法」(Starry Overlapping)的藝術哲學與繪畫技巧，展現眾生和諧、相倚相生之奧妙。張培均體現「不踐古人，自求創作的快樂。」近年修禪習佛，將人生哲理與情感凝鍊於畫中，「遷想妙得」正是其創作之精髓。
「觀色游境」則是包括了張培均創作的方式與態度。在多系列中分別探討著人與物、人與人、人與自我之間的關係。並且敘述藝術家的處世之道，讓畫者 / 觀者能夠透過視覺去感知萬物的運行規則。
展覽名稱《當代當下．觀色游境》，蘊含了時間與空間。「當代當下」指向著張培均長期關注的初心課題。張培均認為藝術創作的起始點，往往是很單純地追求美感。而隨著生命的經歷，創作者開始會有敘事、產生共鳴的期望。當作品具備了課題辯證的能力，也就成為了一種溝通方式。
「2020 當代當下—觀色游境•張培均油畫展」由魔域行銷策畫，展出萬物一體、天地一境、花見心喜、心象追憶、意象悠遊、彩舞音律、心靈對話等系列逾百件作品。（編輯：潘毅）
2020 當代當下 觀色游境 張培均雙主場油畫展
鍾鼎藝術／6 月 1 日～7 月 31 日
福華沙龍／6 月 27 日～7 月 14 日