為何高鐵重劃區不如雙北搶手？眾人狂點2因素：真的搞錯

▲網友們認為「居民」和「工作機會」才是高鐵重劃區熱絡不起來的因素。（圖／翻攝自臉書）

現在人上班的交通工具，早已不再侷限於捷運、公車或機車，現在高鐵的快速便利，讓許多桃、竹、苗的人到雙北工作可以更方便了，但近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何高鐵重劃區不如雙北搶手？」結果沒想到網友們狂點 2 因素，直言「其實真的搞錯了」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為什麼很多高鐵重劃區炒不起來？」的文章表示，「到現在只有竹北桃園高鐵附近熱鬧，嘉義、雲林、彰化、烏日，都是荒煙蔓草，同樣是重劃區，怎麼差這麼多？有人知道原因嗎？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，更認為不是高鐵重劃區不便利，而是有著關鍵的 2 因素影響，留言區蓋起高樓。網友們認為「居民」和「工作機會」才是高鐵重劃區熱絡不起來的因素，「不方便的地方還是不方便...高鐵不是生活必需品」、「每天搭高鐵很貴啊，那些地方使用高鐵的人不像竹北、桃園這麼多，本來就是郊區中的郊區 沒人中的沒人」、「因為竹北有竹科，青埔有機場撐著，其他地方則是市中心還沒辦法強到照顧到這些地方」、「最重要還是要有工作機會」、「青埔是因為在台北通勤圈內，竹北是因為竹科和去台北方便，中南部郊區土地便宜，供給量大，移入人口比例低，不好炒」。（編輯：王柏文）