育達變「普林斯頓」！他建議：台大改稱台北東京帝國大學

創立於 1949 年的台北市私立育達高級商業家事職業學校，也就是一般所稱的育達高職，昨（25）日由台北市教育局發函公告，已於今年 6 月 15 日更名為「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」。育達高職變身「普林斯頓」高中，引發網路熱議，台大化學系助理教授徐丞志更笑稱，「台大要不要考慮把名字改回 『台北東京帝國大學』呢」？對於更名一事，綜合媒體報導，「普林斯頓」高中校長劉育仨表示，改校名是為了配合轉型、朝雙語辦學邁進，包括「哈佛」、「康橋」都曾是考慮選項之一，未來將會增設國際高中、國際國中部、國際小學部，重新定位學校發展策略。育達高職改名引發熱議，台大化學系助理教授徐丞志也在臉書發文表示，「聽說台北市教育局同意讓育達高職改名普林斯頓高中了。既然如此，台大要不要考慮把名字改回『台北東京帝國大學』呢？」網友則紛紛留言表示，「普林高聽起來就很不健康」、「所以普林斯頓英文是 Please Don’t 嗎」。另外也有網友將相關新聞轉發至臉書社團「爆廢公社」，討論熱烈的網友們認為，「好的～育達高職」、「台南早就有耶魯幼稚園了」、「台中也有哈佛幼兒園」、「希望我的學校改名為霍格華茲」、「希望我的班級叫阿茲卡班」。（編輯：倪浩軒）