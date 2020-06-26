驚悚！深夜台北捷運末列班車　網看驚呼：「如月車站」？

▲YouTube頻道「鐵道事務所」講述搭上一班無人深夜神秘列車經驗，讓網驚呼：「如月車站」？（圖／翻攝自鐵道事務所）

▲當時，錯過末班車的他不知所措，卻有人告訴他現在騎車去「大安站」還來得及趕上。（圖／翻攝自鐵道事務所）

▲影片後半段他解釋，其實那班車其實並不是來自異世界的列車，是有關捷運末班車後的「轉運列車」及「護航車」。（圖／翻攝自鐵道事務所）

▲隔日凌晨五點多，首班列車又會開始運作，台北捷運利用短短的凌晨3小時內，做好列車包養、列車清潔及軌道維護等工作。（圖／翻攝自鐵道事務所）

YouTube頻道「鐵道事務所」經常分享有關台灣鐵道資訊，日前他講述有關自己錯過捷運末班車故事，且搭上一班無人深夜神秘列車經驗，讓網驚呼：「如月車站」？喜愛分享台灣鐵道資訊的他，影片前段以驚悚動畫，且帶有傳說的方式，講述自己在學期間，錯過捷運「科技大樓」站末班車經驗。當時，錯過末班車的他不知所措，卻有人告訴他現在騎車去「大安站」還來得及趕上。當他抵達「大安站」後，末班車確實還有五分鐘即將到站，並沒錯過，他開始毛骨悚然，因為騎車途中並沒有越過任何列車，網友不盡也雞皮疙瘩，直呼：「半夜睡不著時看了這集」！影片後半段他解釋，其實那班車其實並不是來自異世界的列車，是有關捷運末班車後的「轉運列車」及「護航車」，並提到每日凌晨12點，「末班車」會在每條線的端點開出至另一端終點站，一定會出現時間差，因此各站末班車時間也會有所不同。另外，為了讓搭乘末班車且需要轉乘的旅客到站，台北捷運會安排「轉運列車」，就是末班車後之後安排一輛列車停在轉乘站的月台，接駁轉乘旅客，所以即使深夜時分錯過這條線的末班車，也許到另一站，還會發現列車。他提到，為避免影響捷運收班時間及擾亂住戶的安寧，台北捷運會控制在凌晨1點左右，並提醒各位應該注意「最後轉乘時間」。早起時期，「轉運列車」僅開放給轉乘乘客，且在末班車駛離之後不再開放進站，現在已經鬆綁這個規定，讓一般的旅客也可搭車，但為了避免出現更多「轉乘轉乘列車」的惡性循環狀況發生，特別提醒民眾應注意「最後轉乘時間」。影片中，他提到「轉運列車」還會出現一班列車，叫做「護航車」並不會進行載客和任何停站，只用來疏散旅客用。隔日凌晨五點多，首班列車又會開始運作，台北捷運利用短短的凌晨3小時內，做好列車包養、列車清潔及軌道維護等工作。網友紛紛表示：「我的媽！前面把我嚇到了，我以為是“如月車站”」、「 哇嗚！真的是超冷的冷知識」、「奇怪的知識增加了!」、「等於是 24小時在運作的系統...」、「作者很用心、很棒」、「笑死史蒂夫與戴夫」、「如果護航車也出包了怎麼辦」等。（助理編輯：鍾桃甜）