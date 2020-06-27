網壇美少女擁「絕美明星臉」　10萬人讚爆：根本艾瑪華森

▲在國外就有一位打網球的美少女爆紅。（圖／翻攝自 makenzie_raine IG ）

▲這位美少女是來自俄羅斯的網球選手芮恩（ Makenzie Raine ）。（圖／翻攝自 makenzie_raine IG ）

▲剛滿 14 歲的她，不但是一位美國網球協會（ USTA ）的青少年組選手，更是模特兒。（圖／翻攝自 makenzie_raine IG ）

▲芮恩超高的顏值讓有人認為根本撞臉女明星艾瑪華森（ Emma Watson ）。（圖／翻攝自 makenzie_raine IG ）

▲身為模特兒的芮恩，更兼顧好了「時尚感」。（圖／翻攝自 makenzie_raine IG ）

▲模特兒的芮恩。（圖／翻攝自 makenzie_raine IG ）

現在的人對於身材非常重視，除了管控飲食之外，對於運動更是格外努力，而會運動的女孩子更是運動場上的焦點，最近在國外就有一位打網球的美少女爆紅，她驚人的顏值震驚了無數的網友，甚至有人說她根本撞臉女明星艾瑪華森（ Emma Watson ），引起熱議。原來這位美少女是來自俄羅斯的網球選手芮恩（ Makenzie Raine ），剛滿 14 歲的她，不但是一位美國網球協會（ USTA ）的青少年組選手，更是模特兒，她的個人社群軟體 Instagram 上有著超過66萬名粉絲的追蹤，站在球場上的芮恩格外亮眼，從照片中可以看到，穿著簡單的運動裝站在球場上的她，露出白皙修長的雙腿更是格外迷人，全身都散發著青春活潑的氣息。超高的顏值已經為她吸引了一大批粉絲。很多人認為她比年輕時期的莎拉波娃（ Maria Sharapova ）還要漂亮。同時身為模特兒的她，更兼顧好了「時尚感」，網友們紛紛留言表示「這不是合東方人胃口，是合了全世界」、「好想當她手裡的網球拍！」、「現在為了她打網球還來得及嗎」、「為什麼我不是生在俄羅斯」、「天啊這個好優質喔」、「根本美爆」、「這也太誇張，還是人類嗎」、「超正，觀眾應該會滿場」。（編輯：王柏文）