女衝超商爽領4大箱口罩！一拆開驚曝「真相」：太誇張了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過，就有女網友指出，自己去超商領貨時，沒想到對方寄來了 4 大箱醫療用口罩，然而真相一曝光後，讓許多網友看傻直呼「太扯了」。
有一名女網友於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上發文，表示自己要去超箱領貨時，發現對方寄來了整整四大箱醫用級口罩，「當我領貨時整個超商的人都以為我成了爆發戶」。
但當原 PO 一打開箱子後，發現是每個規格式的箱子都裝一小盒口罩，讓她當場傻眼直呼「真覺得紙箱成本也不便宜誒有點浪費」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「我上次訂購的也是這樣，以為內有多種贈品」、「我都拆了留著寄東西使用，不然好浪費」、「紙箱可以再利用⋯⋯放其他的口罩」、「真的，我去領貨時，看到箱子也嚇一跳，以為對方寄錯了，店員看我猶豫的樣子，怕我被詐騙還問我要不要現場拆箱檢查？」
甚至有相同遭遇的網友分享，「上次我訂了 8 盒，超商店長說要拿推車給我，怕我太重拿不動，結果箱子一拿起來，說怎麼那麼輕。最後，店長說箱子要不要全拆了，我說好，一拆開來看，覺得好笑，因為就一小盒裝一箱……」。
針對紙箱尺寸一事，業者先前也於臉書粉專上回應，「在一般情況下，此規格是符合物流規範及訂單需求，但目前為非常時期且產能緊縮，為了讓不便前往門市的顧客有機會取得口罩，因此限制購買數量，導致供應的紙箱有偏大的情況。但是大家關心的議題也是我們持續努力精進的方向，現階段小號的紙箱已進入生產的階段，線上購物也陸續增加購買數量，還請大家期待。謝謝。」（編輯：陳雅雲）
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