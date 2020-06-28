四大超商最愛哪一家？台人秒曝「2抉擇關鍵」：超級重要

▲網友好奇，四大超商大家最喜歡哪間呢？（圖／翻攝 PTT ）

台灣街上到處都能看見超商的影子，由於其便利多樣的服務，以及琳瑯滿目的商品，總能吸引許多民眾前往消費。不過，就有網友好奇，在台灣四大超商中，究竟大家最喜歡哪間呢？對此，就有網友曝光抉擇關鍵。有一名網友於 PTT WomenTalk 板上發文，表示「 7-11、全家、 OK 、萊爾富，你最喜歡哪一家？」原 PO 指出，在台灣全家和 7-11 相當容易看到，其中 7-11 又為最多。他透露，自己認為全家的數位化做得不錯，自選品牌的 CP 值也相當高。不過，原 PO 坦言「 OK 跟萊爾富我就不是很清楚，從家附近到學校的生活圈裡完全沒有門市，整體來說我最喜歡全家，但買微波食品跟領錢我還是會去 7-11 」。這樣的狀況，也讓他好奇發問「四大超商裡你最喜歡哪一家呢？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，但其中不少人認為選擇超商的關鍵在於「距離」，直言「全家啦我做電梯到一樓隔壁就全家」、「離家最近的那家」、「比較近的啊」。除此之外，也有網友指出店員態度也是影響關鍵，「沒特別喜好，但我住處附近有間小七女店員人超好，總是笑咪咪的很有禮貌，每次去都期待可以跟她聊個天講個話，受她影響，該店店員態度也都很好」、「還真的是看店員欸！有的久了認識會哈拉，就習慣去那一間跟店長喇賽」。不過，也有各家擁護者跳出來分享看法，「全家，食物比較有誠意 App 又很方便」、「 ok 的鬆餅蛋糕類點心好吃！」、「萊爾富對素食者很友善」、「 7-11 東西比較好吃」。（編輯：陳雅雲）