四大超商最愛哪一家？台人秒曝「2抉擇關鍵」：超級重要

▲網友好奇,四大超商大家最喜歡哪間呢?(圖/翻攝 PTT )

台灣街上到處都能看見超商的影子,由於其便利多樣的服務,以及琳瑯滿目的商品,總能吸引許多民眾前往消費。不過,就有網友好奇,在台灣四大超商中,究竟大家最喜歡哪間呢?對此,就有網友曝光抉擇關鍵。有一名網友於 PTT WomenTalk 板上發文,表示「 7-11、全家、 OK 、萊爾富,你最喜歡哪一家?」原 PO 指出,在台灣全家和 7-11 相當容易看到,其中 7-11 又為最多。他透露,自己認為全家的數位化做得不錯,自選品牌的 CP 值也相當高。不過,原 PO 坦言「 OK 跟萊爾富我就不是很清楚,從家附近到學校的生活圈裡完全沒有門市,整體來說我最喜歡全家,但買微波食品跟領錢我還是會去 7-11 」。這樣的狀況,也讓他好奇發問「四大超商裡你最喜歡哪一家呢?」問題一曝光後,就引來許多網友討論,但其中不少人認為選擇超商的關鍵在於「距離」,直言「全家啦我做電梯到一樓隔壁就全家」、「離家最近的那家」、「比較近的啊」。除此之外,也有網友指出店員態度也是影響關鍵,「沒特別喜好,但我住處附近有間小七女店員人超好,總是笑咪咪的很有禮貌,每次去都期待可以跟她聊個天講個話,受她影響,該店店員態度也都很好」、「還真的是看店員欸!有的久了認識會哈拉,就習慣去那一間跟店長喇賽」。不過,也有各家擁護者跳出來分享看法,「全家,食物比較有誠意 App 又很方便」、「 ok 的鬆餅蛋糕類點心好吃!」、「萊爾富對素食者很友善」、「 7-11 東西比較好吃」。(編輯:陳雅雲)