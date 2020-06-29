繁忙的新宿車站竟出現神秘鳥！牠一臉懵：我是誰我在哪？

日本的新宿車站每天人來人往，是東京最大的轉運點，更被金氏世界紀錄認證為全世界最繁忙的車站。對於初來乍到的訪客來說，一不小心可能就會迷路，這隻鳥是不是也遭遇了同樣的情況呢？





日前一名推主在新宿車站出入口，突然撞見一隻從沒見過的神祕鳥類，推主因為好奇就遠遠拍下那隻鳥，並且PO上網詢問。許多網友一看都覺得很驚訝，有人懷疑是黃小鷺，更有人越看越像是瀕臨絕種的日本麻鷺，大家議論紛紛，最近終於有專家出來說話了！



▲新宿車站的東側出口，在5月15日被推主發現一隻神秘的鳥兒。（圖／Twitter@rukikikikiki） ▲這隻鳥擁有褐色羽毛、黃色眼睛，呆若木雞，拉長著脖子站在出入口旁邊。（圖／Twitter@rukikikikiki）

許多網友紛紛留言猜測，其中呼聲最多的就屬非常少見的日本麻鷺，但真的是如此嗎？日本麻鷺在台灣稱為麻鷺，已被列為瀕危物種，因為數量過少難以估算，可能目前已少於1000隻。這麼珍稀的鳥類，真的會出現在繁忙的新宿車站嗎？





專門進行鳥類研究的NPO法人バードリサーチ這麼說：「絕對就是日本麻鷺不會錯！」雖然日本麻鷺喜歡生活在樹林、潮濕的環境，有時候也會在都市內見到，不過在街頭，甚至是像新宿車站這樣人來人往的地方現蹤，真的是非常罕見。





野生動物中鳥類因為有會飛行的特性，偶爾會在意想不到的地方發現牠們，像2015年被列為極危物種的西伯利亞白鶴就曾現蹤松山車站，讓民眾非常驚喜。而在台灣被俗稱大笨鳥的黑冠麻鷺，常常出現在都會區，你可能不知道，牠可是國外的賞鳥人來台一定要專程拜訪的鳥類，因為全世界可沒有第二個地方可以和大笨鳥這麼親近。





日本麻鷺在新宿車站出現的消息傳到台灣的鳥類社團中，馬上就有不少網友笑言：「黑冠麻鷺剛出現在台大的時候也是這樣」、「想看！以後跑車站就可以看到日本麻鷺了」、「大笨鳥即將一統天下」、「要跟著黑冠麻鷺一起都市化和大笨鳥化嗎？」。（編輯：李家慧）



