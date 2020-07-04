女生搶著嫁？高一男做「激省晚餐」　料理出爐16萬人震驚

▲日本有一位網紅推主拍攝了自己的兒子 8 週以來所做的晚餐。（圖／翻攝自 @miramania56 推特）

▲原 PO 的兒子非常爭氣，晚餐從「買菜、處理食材、料理、擺盤到洗碗收拾」全部一人包辦。（圖／翻攝自 @miramania56 推特）

▲原 PO 的兒子在這短短 8 週，廚藝大幅的進步。（圖／翻攝自 @miramania56 推特）

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球，許多國家都還「正在防疫」中，尤其對於學生來說，有些學校都延後開學了，而近日在日本就有一位網友 PO 出自己剛要升高一的兒子，每天給他 1000 日圓（約台幣 273 元）做晚餐，沒想到短短 8 週的時間，料理竟震驚了16萬人，引起熱議。根據外媒報導，在日本有一位網紅推主拍攝了自己的兒子 8 週以來所做的晚餐，他表示因為疫情的關係，因此兒子在家的時間增加了，所以他決定給兒子每天用 1000 日圓（約台幣 273 元）去練習「做晚餐」，若這些菜錢當天沒花完，兒子就能自己收下當成零用錢。沒想到原 PO 的兒子非常爭氣，晚餐從「買菜、處理食材、料理、擺盤到洗碗收拾」全部一人包辦，更從中學習到了「如何控制食材的成本」。更令人驚豔的是，原 PO 的兒子在這短短 8 週，廚藝大幅的進步，也了解到了一些廚房秘辛，例如「香油的香氣最好、雞腿肉很貴魚肉更貴、大部分料理只要有食譜就能完成、做好飯很希望有人能幫忙收拾廚房等」，而料理被放到網路上後，超過 16 萬的人按了愛心，紛紛留言表示「這以後女孩子搶著嫁啊」、「很可以」、「這弟弟我願意等」、「看起來就超好吃，感覺比外面的廚師還厲害」。（編輯：王柏文）