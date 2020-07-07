黑白貓偷進女子家　征服毛孩還睡她枕頭：朕決定住這裡！

▲日前瑞秋竟然在自家樓梯間發現一隻陌生黑白貓（圖／FB@Rachael Stammers）

▲自從牠被瑞秋發現後就完全不躲了，大剌剌地跟瑞秋的愛貓艾德一起吃飯（圖／FB@Rachael Stammers）

▲黑白貓：本喵在關注妳喔！（圖／FB@Rachael Stammers）

▲黑白貓：朕決定陪睡以感謝妳的款待！（圖／FB@Rachael Stammers）

▲牠還跟狗狗歐洛菈變成好朋友，經常一起曬太陽（圖／FB@Rachael Stammers）

莫非貓咪將自己偷渡進來強迫收編？國外一名女子日前在貓咪社團分享她的「養貓故事」引起網友熱議，因為一隻黑白貓不知何時溜進她家，不但跟自家毛孩和平共處，最後還莫名其妙收編牠，讓她到現在都搞不清楚這隻自來貓究竟是怎麼來的！這位名叫瑞秋Rachael Stammers的女子原本已經飼養一隻土耳其梵貓「艾德Ed」與兩隻大狗，但是某天起她偶爾會聽見艾德發出奇怪的聲音，10天後她竟然在樓梯間看見一隻自備單邊白色翹鬍子的陌生黑白貓！由於牠熟門熟路的模樣，而且家中毛孩似乎也習慣牠的出現，因此瑞秋才想起日前艾德的叫聲應該就是針對牠，說不定牠已經在這裡住了10天！黑白貓自從被瑞秋發現後就不再躲藏，開始跟艾德一起吃飯，隔天大剌剌地睡在沙發上，經常跟著瑞秋在房子裡走動、好奇她在做什麼，很快地黑白貓決定晚上直接睡在瑞秋的枕頭上，並且與大狗「歐洛菈Aurora」當起好朋友！瑞秋擔心黑白貓是不小心走失，帶牠到獸醫院掃晶片後得知牠的原飼主住在16公里外，原飼主將牠從收容所救援出來後，牠一直躲在洗衣機後面不願意與他們接觸，因此也無法將牠接回去。幸好瑞秋覺得跟牠有緣也很喜歡牠，當場決定直接收編並幫牠取名「邱吉爾Churchill」，現在邱吉爾每天都有狗狗貓咪的陪伴，一定可以過得更幸福、更開心呢！（編輯：陳珮瑜）