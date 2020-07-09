國中妹考前「瘋打電動」　成績出爐母嚇壞：外星人附身？

▲女網友分享與媽媽逗趣的對話內容。 （圖／截取自 Dcard ）

當個創世神系列）

有些學生在求學階段十分看重成績的好壞，若是能考取第一名，更是不少人夢寐以求的。有名女網友就分享她就讀國中的妹妹，考前一週都在打電動，但期末考「竟然考全班第一」，而原 PO 媽媽的回應則笑翻一大票網友。這位女網友在社群平台《 Dcard 》上 PO 出自己媽媽傳的訊息表示，她就讀國中的妹妹剛考完期末考，還考了有史以來最高分，而原 PO 媽媽表示，「你妹竟然考全班第一，好可怕！我國中從沒考過第一名，她是被外星人附身了嗎？嚇死我了，她小時候我還擔心她智商有點低，呆呆的」。而原 PO 被媽媽嗆辣的訊息逗得一路笑回家，還貼心提醒「噓，那不要讓她知道你這樣講她」，不過媽媽卻直說「沒關係，反正是我生的，我直接在她面前講欸，她好像沒受傷」，如此有趣的對話早已讓原 PO 笑翻，但她也在貼文中補充，她與媽媽、妹妹三人感情很好，開玩笑都沒在客氣，但都清楚知道彼此底線，媽媽也早已稱讚過妹妹。最後原 PO 也問妹妹這次考試是不是格外用心準備，沒想到妹妹竟說「蛤？可是我考試前一週都在玩 Minecraft （」令她當場愣住。文章一出，網友們紛紛留言「果然是親媽」、「也太好笑了吧」、「這樣感情才好啊」、「好可愛的對話喔」、「感覺是個很開明的媽媽」、「我考統測的時候，我媽也是差不多的反應」、「終於開竅了啦」、「我妹高中這學期期中考拿第二名，我媽也懷疑他撞到頭，他以前國中成績都很爛」。(編輯:郭佩蓉)