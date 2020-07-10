女子家廚房出現五隻貓「聚會」　她大驚：我只養三隻啊！

▲住在英國的女子漢娜某天進入廚房時，發現五隻貓咪疑似正在「聚會」，但其實她只養了三隻貓咪！（圖／FB@Hannah Rose Summerfield）

▲地上的三隻貓「希洛」、「阿法」與「菲茲維格」是漢娜的（圖／FB@Hannah Rose Summerfield）

▲流理台上的兩隻喵根本不是漢娜養的！（圖／FB@Hannah Rose Summerfield）

▲漢娜表示那隻黑貓是鄰居家的貓咪，她都叫牠「奇普斯先生」，牠幾乎天天都來拜訪（圖／FB@Hannah Rose Summerfield）

▲奇普斯先生：大家都是好鄰居，偶帶新朋友來給妳認識，以後妳家就是偶們的聚會場所囉！（圖／FB@Hannah Rose Summerfield）

莫非這個廚房會自己「長貓」？國外一名女子日前走進廚房時，突然發現五隻貓正在裡面做「貓聚會」，原本她以為自己打擾了貓咪，後來仔細一看發現不對，因為她其實只養了三隻貓咪！住在英國的女子漢娜Hannah Rose Summerfield非常喜歡小動物，經常在IG帳號裡曬愛貓們以及各式昆蟲的照片。日前她想趁白天天氣好到廚房洗衣服時（她將洗衣機放在廚房），走進去發現廚房裡有五隻貓咪各據一方，兩隻在流理台、三隻在地板上，牠們似乎正在進行什麼祕密會議。漢娜原本還想自己不小心打擾了牠們聚會，但隨後發現不對勁，因為她只有養三隻貓咪啊！漢娜仔細一看，確認地上的三隻喵喵是自己飼養的「Shiloh希洛」、「Alpha阿法」與「Fizzwig菲茲維格」，那麼流理台上的兩隻自來貓是誰呢？地板上三盤貓食又是誰吃完的？後來漢娜靠近一看，發現流理台上的黑貓是被她暱稱「奇普斯先生Mr. Chips」、來自鄰居家的貓咪，另一隻虎斑貓應該也是，有趣的是奇普斯先生把這裡當作自家一樣經常出入，甚至開心時還會留在這裡過夜，或許是覺得這裡不錯竟然帶了「虎斑貓朋友」一起來造訪，讓漢娜不禁感到相當開心！而網友也笑說：「妳現在有五隻貓了」、「奴才打斷主子們開會啦」、「牠們也許不是妳的貓，但妳現在是牠們的人」、「這是一個會自動招喚貓咪的廚房」不知道再過一些時日，漢娜家的廚房會不會又多了幾隻貓咪呢？讓我們拭目以待吧（笑～）！（編輯：陳珮瑜）