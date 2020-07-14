女曬滿床中衛口罩！網一看「超扯亮點」全跪了：太羨慕啦

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過，就有女網友驚喜曝光自己一整床的口罩戰利品，但就有眼尖網友發現一大亮點，讓不少人大讚直呼「太猛了啦」！
日前有一名女網友於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上發文，其貼出了一張滿床都是中衛口罩的照片，更在內文寫道：「開心到爆炸中衛陪睡，我只是想分享！這也是我曬了幾個小時才買到的，認真說袋裝真的很貴啦。」
照片一曝光後，就引來許多網友討論，「與中衛共眠」、「你真的很愛袋裝，方便」、「喜歡袋裝 +1 」、「哇賽！這哪裡買的也太多了吧」、「我看到一個口罩山耶，太厲害」、「也太猛了吧」、「超想要麥飯石灰～羨慕」。
甚至也有網友發現照片最後方有許多盒裝口罩，讓人讚嘆直呼「後面整盒的也很認真」、「有錢人……」、「花了上千吧」。（編輯：陳雅雲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。