狗狗不願剃毛美容師要求帶回　飼主一看半成品笑噴！

家中的毛小孩太有個性，有時也讓人蠻困擾的呢！日前住在美國紐澤西州一名女子麗莎，在經過好一陣子的居家令之後，終於又聽說寵物美容店重新營業，她滿心歡喜地帶著自家毛已經長得一塌糊塗的西施貴賓犬切達要去理毛。想不到切達非常不配合，還對美容師咬了幾口，無奈之下只好請麗莎帶回，結果她才看到切達就忍不住笑噴！

▲今年8歲的切達平時就自居為家中老大，其他人或狗都是借住牠的地盤而已。（圖／Facebook@Lisa Torres）

當時麗莎才剛從寵物美容店離開沒多久，就接到美容師來電，並說明切達一直想咬人。美容師已經被咬了好幾口，實在是無法繼續剃毛，過程被迫中斷，無奈之下只能請她來盡早領回。





麗莎剛抵達店裡時，根本完全認不出切達是哪隻狗：「我當下覺得非常尷尬，我還以為牠是隻剛被救援的狗，不是切達。」美容師先是向她致歉，並詢問是否要再試著把毛剃完，因為了解切達的硬脾氣，麗莎果斷回絕並帶牠回家。



