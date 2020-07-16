狗狗不願剃毛美容師要求帶回　飼主一看半成品笑噴！

家中的毛小孩太有個性，有時也讓人蠻困擾的呢！日前住在美國紐澤西州一名女子麗莎，在經過好一陣子的居家令之後，終於又聽說寵物美容店重新營業，她滿心歡喜地帶著自家毛已經長得一塌糊塗的西施貴賓犬切達要去理毛。想不到切達非常不配合，還對美容師咬了幾口，無奈之下只好請麗莎帶回，結果她才看到切達就忍不住笑噴！
當時麗莎才剛從寵物美容店離開沒多久，就接到美容師來電，並說明切達一直想咬人。美容師已經被咬了好幾口，實在是無法繼續剃毛，過程被迫中斷，無奈之下只能請她來盡早領回。
麗莎剛抵達店裡時，根本完全認不出切達是哪隻狗：「我當下覺得非常尷尬，我還以為牠是隻剛被救援的狗，不是切達。」美容師先是向她致歉，並詢問是否要再試著把毛剃完，因為了解切達的硬脾氣，麗莎果斷回絕並帶牠回家。
麗莎將整個故事，連同切達理完毛的照片分享到網路上，並表示自己越看切達越覺得好笑，最後都笑到肚子痛又流淚了，但切達仍是一臉：「馬麻妳怎麼了？是不是我很帥？！」麗莎在停車場笑了超過10分鐘之後，才終於沉住氣開車回家。這則貼文吸引了9萬多網友按讚，16萬人分享，也徹底讓切達成為網紅狗狗！麗莎因此為牠開了IG，希望未來繼續和網友分享切達的趣事。（編輯：李家慧）