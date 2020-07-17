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土耳其浪貓診所前慌張喵喵叫　醫師一看驚：差點就沒命！

文/寵毛網-2020-07-17 22:00:00
▲母貓在門前不停慌張哀號，似乎發生什麼很緊急的事情。（圖／Youtube@Bitlis Bülten）
還知道要來找醫生，也太聰明了吧！日前土耳其一間診所外頭傳來喵喵叫的聲音，一隻母貓步履蹣跚地走過來，在門邊徘徊不停哀嚎著，似乎發生什麼很緊急的事情。人們見牠不住喘氣，表情看起來十分痛苦，似乎在隱忍著什麼，仔細一看才知道，原來貓咪是來求助的！ 

▲診所裡的人仔細一看，發現母貓的狀況不太對勁。（圖／Youtube@Bitlis
▲診所裡的人仔細一看，發現母貓的狀況不太對勁。（圖／Youtube@Bitlis Bülten）
診所的工作人員察覺不對勁打開門一看，發現這隻母貓似乎懷孕了，看起來卻非常掙扎、難受，於是趕緊將牠送往附近的獸醫院。 

一到獸醫院，母貓已經快沒有力氣，全身癱軟奄奄一息。經過檢查之後，才發現是有隻小奶貓的頭卡在母貓的陰道中，讓牠覺得很不舒服，母貓應是難產才選擇找上人類求助。獸醫緊急為牠開刀，剖腹產下4隻小奶貓，也救了這隻母貓一命。 

▲獸醫緊急開刀，母貓順利產下4奶貓。（圖／Youtube@Bitlis
▲獸醫緊急開刀，母貓順利產下4奶貓。（圖／Youtube@Bitlis Bülten）
▲小奶貓都非常健康。（圖／Youtube@Bitlis
▲小奶貓都非常健康。（圖／Youtube@Bitlis Bülten）
▲之後母貓和小貓也會開放領養。（圖／Youtube@Bitlis
▲之後母貓和小貓也會開放領養。（圖／Youtube@Bitlis Bülten）
幸好最後母子均安，小奶貓也都非常健康，未來也會讓母貓和小貓一起開放領養。母貓為了孩子辛苦了這麼久，終於可以稍微放心一些了，母愛真的好偉大。（編輯：李家慧） 

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