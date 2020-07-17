土耳其浪貓診所前慌張喵喵叫　醫師一看驚：差點就沒命！

還知道要來找醫生，也太聰明了吧！日前土耳其一間診所外頭傳來喵喵叫的聲音，一隻母貓步履蹣跚地走過來，在門邊徘徊不停哀嚎著，似乎發生什麼很緊急的事情。人們見牠不住喘氣，表情看起來十分痛苦，似乎在隱忍著什麼，仔細一看才知道，原來貓咪是來求助的！

▲診所裡的人仔細一看，發現母貓的狀況不太對勁。（圖／Youtube@Bitlis Bülten）

診所的工作人員察覺不對勁打開門一看，發現這隻母貓似乎懷孕了，看起來卻非常掙扎、難受，於是趕緊將牠送往附近的獸醫院。