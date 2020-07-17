土耳其浪貓診所前慌張喵喵叫　醫師一看驚：差點就沒命！

診所的工作人員察覺不對勁打開門一看，發現這隻母貓似乎懷孕了，看起來卻非常掙扎、難受，於是趕緊將牠送往附近的獸醫院。
一到獸醫院，母貓已經快沒有力氣，全身癱軟奄奄一息。經過檢查之後，才發現是有隻小奶貓的頭卡在母貓的陰道中，讓牠覺得很不舒服，母貓應是難產才選擇找上人類求助。獸醫緊急為牠開刀，剖腹產下4隻小奶貓，也救了這隻母貓一命。
幸好最後母子均安，小奶貓也都非常健康，未來也會讓母貓和小貓一起開放領養。母貓為了孩子辛苦了這麼久，終於可以稍微放心一些了，母愛真的好偉大。（編輯：李家慧）
您是否已經年滿18歲？
一到獸醫院，母貓已經快沒有力氣，全身癱軟奄奄一息。經過檢查之後，才發現是有隻小奶貓的頭卡在母貓的陰道中，讓牠覺得很不舒服，母貓應是難產才選擇找上人類求助。獸醫緊急為牠開刀，剖腹產下4隻小奶貓，也救了這隻母貓一命。
幸好最後母子均安，小奶貓也都非常健康，未來也會讓母貓和小貓一起開放領養。母貓為了孩子辛苦了這麼久，終於可以稍微放心一些了，母愛真的好偉大。（編輯：李家慧）
延伸閱讀
想看更多
第31屆金曲獎入圍完整名單出爐！鄧紫棋、魏如萱爭歌后 最佳新人共有7人角逐
好市多夏日必買清單TOP10 清涼消暑值得大吃特吃 一吃再吃
夏天愛洗冷水澡嗎？這幾種狀況先不要 恐有爆血管危機
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
[塔羅小測驗]來添個財吧～2020下半年我有沒有偏財運？抽到這張的趕緊去買樂透！
繚繞雲海、壯麗山景 登山人心中必爬的台灣7大百岳
日本最新人氣廣告精選 女神們的夏日清新廣告實在太美好！
【日本冷知識】日本街道沒有垃圾桶的原因？關於日本垃圾的小知識
你愛吃蛋嗎？最新十大過敏食物 蛋白、蛋黃佔據前兩名
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
2020年下半年必追台劇盤點 歷史、科幻、職人劇通通有 快收藏起來！
被高溫勒索的味蕾 就靠超狂椒香麻辣組合餐衝破層層封印