阿嬤不准貓陪睡怕肺積毛　她回：「我有吃化毛膏」網笑翻

▲網友林依凡養了一隻可愛的賓士貓「喵喵」，由於林小姐非常疼牠，每天都會跟牠一起入睡，卻遭到阿嬤反對（圖／網友林依凡授權提供）

▲阿嬤認為跟貓咪一起睡覺會吸入貓毛，引發健康問題，林小姐在無計可施的情況下，只好神回阿嬤一句：「我平常有在吃化毛膏」讓阿嬤超級傻眼（圖／網友林依凡授權提供）

▲喵喵：阿嬤，跟偶睡肺部不會有毛啦，鼻要被誤導惹！（圖／網友林依凡授權提供）

▲喵喵：奴才鼻要跟偶搶化毛膏啊！（圖／網友林依凡授權提供）

這個回應太有梗啦！網友林依凡養了一隻可愛賓士貓「喵喵」，日前她回阿嬤家與她聊到貓咪經，阿嬤聽見她每晚與貓咪一起睡，堅持反對表示「肺會積毛」，無計可施的她當下回了一句：「我平常有在吃化毛膏」沒想到網友笑翻表示：「真的是神回應！」林小姐表示喵喵是她在公司工廠發現的貓咪，當時牠已經懷孕，加上過幾天有颱風來襲，於是先安置在辦公室後來就帶回家飼養。雖然喵喵什麼都不會，還有傲驕的公主病，誰讓牠不開心就會趁機報復尿在那人的物品上，有時還會對林小姐大聲喝斥抱怨她回家太晚，但是牠很會賣萌討拍屁屁，家人都非常喜歡牠。林小姐說其實阿嬤家也有養貓，而且也會逗貓，但是一聽見她每天晚上都跟喵喵一起睡，立刻表示一位朋友每天跟狗一起入眠，某天一直咳嗽到醫院照X光檢查發現胸腔一坨毛，被舊迷思誤導之下堅決反對她與貓咪睡覺，林小姐在無計可施的情況下只好回阿嬤一句：「我平常有在吃化毛膏，所以沒有這個問題」，當場讓阿嬤超級傻眼！林小姐將事發經過分享在貓咪社團裡，立刻引起網友爆笑留言：「笑死～我覺得我也該吃化毛膏了～」、「幸好她沒說跟貓睡會懷孕，要感到慶幸……」、「吐個毛就沒事了」、「我會自己去外面找草吃」、「戳中笑點，虧妳想得出來」、「只好吃化毛膏給阿嬤看XD」、「化毛膏的口味要常換才不會膩」（編輯：陳珮瑜）*寵毛小提醒：呼吸道因為有鼻毛保護，直徑大於10微米(μm)的異物在鼻腔就會被清除，小於0.5微米才能進入肺中。動物毛髮體積大，就算不慎被吸入，氣管內還有纖毛阻擋，最後會被咳出來並不會留在肺裡。而一根貓毛的直徑大約在0.02毫米～0.06毫米（相當於20微米～60微米之間）之間，所以基本上貓毛無法進入呼吸道甚至肺部。任何物體直徑大於10μm是無法進入肺泡，所以動物的體毛並不會直接造成肺部傷害喔！註：1微米(μm) ＝ 一百萬分之一米(m)10微米(μm) ＝ 十萬分之一米(m) ＝ 百分之一毫米(mm) ＝ 0.01毫米(mm)