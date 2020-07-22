男友狂傳手機截圖！她眼尖抓出「慘綠鐵證」：真的太傻了

▲原 PO 發現男友正在使用交友軟體。（圖／翻攝 Dcard ）

男女朋友交往時，兩人間最重要的就是誠實！就有女網友指出，自己和男友在聊天時，對方就狂傳許多手機截圖，但沒想到她眼尖仔細一看，竟發現了綠光罩頂的證據，而引起許多人討論。原 PO 於《 Dcard 》上發文，表示自己和男友視訊時，男友故意截了很多張原 PO 不修邊幅的照片，還透過社群軟體傳給她。不過，她就發現手機截圖照片的左上方，寫著某交友軟體。因此，她就鼓起勇氣向男友提問「親愛的，好玩嗎？」沒想到原 PO 一問後，男友就急忙解釋自己很久沒下載該軟體，「後來還截購買項目的時間，時間確實顯示 2014 ，他說，如果他有載，時間不會是 2014 ，他也不知道為什麼會出現」。這樣的狀況，也讓原 PO 好奇發問「有人知道為什麼，刪掉的 app 還會出現在左上角嗎？」問題一曝光後，就引來網友討論，但許多內行人就揪出疑點，「 App Store 購買項目的時間只會一直停留在第一次下載的時間點，重新下載不會因此而更新」、「 App Store 購買顯示第一次載的時間，但刪除後重載順序會在上方，如果刻意點隱藏的話就是重載了」、「只有剛剛從軟體跳過來才會這樣」、「用 Dcard 後跳出來開其他程式左上角也會顯示」。其中也有不少人紛紛勸原 PO 早點放生男友，「敢做還不敢當 ，還敢說謊，最爛！分手」、「你被騙了，快逃～」、「一邊用交友軟體一邊視訊⋯⋯」、「妳真是個傻子」、「可以分手了」、「你相信的話也太傻了！女孩好好保護自己」。（編輯：陳雅雲）