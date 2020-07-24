女衝超商想取貨！店員不爽吐「一句」　網怒：鐵定要客訴

▲原 PO 更說，如果門市不想做客人取貨服務，總公司可以把公告貼出來不用態度這麼差，讓人感覺這服務人員不適合做門市。（圖／翻攝自爆怨公社 ）

遇到「奧客」是讓所有服務人員頭痛的，那遇到氣炸的店員呢？昨（ 23 ）日一名網友在〈爆怨公社〉發文表示，去連鎖超商時排第一個客人要取貨，但店員要求她讓後面的客人先結帳，排到第三位客人時，原PO向店員說自己趕著上班，是否能先取貨，卻引來店員的怒氣飆罵，最後更說一句「這只是附加服務！」，而網友們聽到紛紛力挺原PO客訴。原 PO 在〈爆怨公社〉指出，「早上 7:35 分去取貨，雖然我是先到的，店員卻叫取貨稍等，她就先結帳別的客人，但等了 1 個客人然後又等了第 2 個客人，直到她又要結帳第 3 個客人時我說，『抱歉我趕上班，是否能先讓我取貨』，接著服務人員整個爆氣一直念一直罵」。店員更說到，「難道不知道早上很忙嗎？而且取貨本來就不是我們的服務範圍，這只是附加服務而已」，而這種情況也讓原 PO 不滿，認為沒有規定客人早上不能取貨，更何況是接受她的咆哮。文章一出許多網友立馬回應，「好過分喔！這什麼態度啊」、「這個一定要客訴」、「誰工作不辛苦，至少還有冷氣自己的工作，發洩給誰受」、「他是不是抱著罵完客人發洩一下，反正已經想好要辭職了」、「如果是加盟的店，那店員真的會害到那間店的店長，如果被客訴多次，那間店有可能會被總公司收回」、「這真的不行，客訴吧 」。另外也有網友提到，「雖然是店員的錯，但若要取貨，會盡量避開早上上班這個時間，因為很多人要買早餐咖啡的，店員找貨的確要時間，常會導致隊伍排更長，後面一堆等結帳的人，所以會避開這個時段，下班再去取。」、「超商工作固然辛苦，很多事要做，但是做了這工作，就是要表現訓練好專業態度，尊重工作也是尊敬自己人生」。（編輯：許智超）