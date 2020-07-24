發了發了！快來抽張牌看看八月份整體運勢如何？

近來水星順行，不少星座朋友在7月份的紛擾也將告一段落，新的月份，新的開始，同時邁入大暑節氣，未來到了8月豔陽依舊燒燙燙，要怎麼樣讓自己也能發光發熱，現在就趕緊來為自己抽張牌，看看八月份的運勢如何吧！
請在心中默念題目後，選出一張牌來即可。
選擇1號「聖杯王牌」
工作：這是很棒的工作月，雖然累，但做任何事都會得到善意的回應，你會覺得整個心滿滿的感覺，好好把握這個美好的月讓自己快樂成長。
感情：單身的你，有機會遇上讓你心動的人，有對象的人也會因為與對方心靈契合度大增，而有機會邁入人生下一階段呦。
財運：好運都集中火力在你身上了，財運當然也不賴，你的財運都來自於利他，所以只要擁有善念自會有好報。
選擇2號「錢幣九」
工作：危機解除，在工作上你只要努力付出就會有相對應的回報，如果想換工作也會因為條件符合理想，而願意做出一些犧牲。
愛情：有開花結果的機會，在愛情上你會是一個心甘情願付出的好情人，為了愛情失去自由也樂此不疲。
財運：由負轉正，之前的投資即將看到獲利囉，恭喜成功與豐收，即將降臨。
選3號「聖杯六」
工作：對於目前工作安定感是滿意的，也很會照顧身邊一起共事的人，但對於自己並沒有太大冒險改變的慾望。
感情：渴望被守護的愛，偶爾會想念起前任，雖然對於未來還是有些恐懼，但有機會跟認識的朋友擦出火花。
財運：保守理財，建議可以多去了解一些不同的投資理財工具。（by伊登時尚生活美學）
完整塔羅8月運勢