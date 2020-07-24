警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >新奇

發了發了！快來抽張牌看看八月份整體運勢如何？

生活中心/綜合報導-2020-07-24 17:00:00
▲發了發了！快來抽張牌看看八月份整體運勢如何？(圖/shutterstock)
近來水星順行，不少星座朋友在7月份的紛擾也將告一段落，新的月份，新的開始，同時邁入大暑節氣，未來到了8月豔陽依舊燒燙燙，要怎麼樣讓自己也能發光發熱，現在就趕緊來為自己抽張牌，看看八月份的運勢如何吧！

請在心中默念題目後，選出一張牌來即可。

▲請在心中默念題目後，選出一張牌來即可。(圖/shutterstock)
▲請在心中默念題目後，選出一張牌來即可。(圖/shutterstock)
選擇1號「聖杯王牌」

▲選擇1號「聖杯王牌」。(圖/shutterstock)
▲選擇1號「聖杯王牌」。(圖/shutterstock)
工作：這是很棒的工作月，雖然累，但做任何事都會得到善意的回應，你會覺得整個心滿滿的感覺，好好把握這個美好的月讓自己快樂成長。

感情：單身的你，有機會遇上讓你心動的人，有對象的人也會因為與對方心靈契合度大增，而有機會邁入人生下一階段呦。

財運：好運都集中火力在你身上了，財運當然也不賴，你的財運都來自於利他，所以只要擁有善念自會有好報。

選擇2號「錢幣九」

▲選擇2號「錢幣九」。(圖/shutterstock)
▲選擇2號「錢幣九」。(圖/shutterstock)
工作：危機解除，在工作上你只要努力付出就會有相對應的回報，如果想換工作也會因為條件符合理想，而願意做出一些犧牲。

愛情：有開花結果的機會，在愛情上你會是一個心甘情願付出的好情人，為了愛情失去自由也樂此不疲。

財運：由負轉正，之前的投資即將看到獲利囉，恭喜成功與豐收，即將降臨。

選3號「聖杯六」

▲選3號「聖杯六」。(圖/shutterstock)
▲選3號「聖杯六」。(圖/shutterstock)
工作：對於目前工作安定感是滿意的，也很會照顧身邊一起共事的人，但對於自己並沒有太大冒險改變的慾望。

感情：渴望被守護的愛，偶爾會想念起前任，雖然對於未來還是有些恐懼，但有機會跟認識的朋友擦出火花。

財運：保守理財，建議可以多去了解一些不同的投資理財工具。（by伊登時尚生活美學）

完整塔羅8月運勢

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀