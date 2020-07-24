發了發了！快來抽張牌看看八月份整體運勢如何？

近來水星順行，不少星座朋友在7月份的紛擾也將告一段落，新的月份，新的開始，同時邁入大暑節氣，未來到了8月豔陽依舊燒燙燙，要怎麼樣讓自己也能發光發熱，現在就趕緊來為自己抽張牌，看看八月份的運勢如何吧！

▲請在心中默念題目後，選出一張牌來即可。(圖/shutterstock)

▲選擇1號「聖杯王牌」。(圖/shutterstock)

▲選擇2號「錢幣九」。(圖/shutterstock)