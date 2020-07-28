擺脫負能量！「5大星座」只要突破悲觀性格　好運秒報到

▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

每個人都會有心情不好的時候，無論做什麼事都提不起勁，不過樂觀的人比較容易拋掉這種情緒，但悲觀的人卻容易愈陷愈深，導致生活上其他事情受到影響，讓自己每天都不快樂，知名塔羅牌老師艾菲爾就分享，性格悲觀的五大星座，若能突破悲觀性格，會讓你後勢可期，好運馬上來報到！金牛座在許多人眼中，是務實、樂觀的快樂寶寶，但有金牛朋友、情人的人就會知道，金牛在務實外表下，其實是保守而且害怕失去，在樂觀笑容背後，是對自己的懷疑，許多金牛在談感情、面對工作時，若遭遇挫折容易把錯都怪到自己頭上，久而久之就會認為因為自己不夠好，所以生活才不順利，但其實金牛錯估了自己的能力，有許多的金牛克服「怪罪自己」的習慣後，赫然發現原來自己對異性有多大的吸引力，原來自己工作能力有多麼優秀，因為肯定自己，而進入正向的循環。每個人生活中面對的困擾都不同，但有一種困擾卻蠻藏在每一個人的心中，答案是「自我要求」，尤其對自己要求極高的處女座，會因為日常生活中的小失誤而責怪自己，若逼不得以向困難妥協，更會讓處女座變得悲觀，認為自己不夠好，要扭轉這種想法，秘訣就在於「降低期待」，不是每個人都要豪車名邸，也不是每個人都不會犯錯，當我們承認人本來就是容易犯錯的生物時，才能坦然面對自己的缺陷，往往好運，就從心情上的坦然開始。很多時候，幸福來自於外界帶給我們的善意，但習慣封閉自己的天蠍，對於外界的敵意比善意敏感許多，可能同事無心的一句話、愛人偶然的冷漠，或是出門不小心摔到水坑運氣不佳，會讓天蠍愈加封閉自己，也愈來愈悲觀，認為世界總要跟他作對，試著用笑容面對外界吧，每一件事，練習「善解」而非「惡解」，就會發現這世界是小奸小惡善良溫暖並存，開放心胸也會讓天蠍察覺，原來身邊的人們其實是喜歡你的，信任，也是愛情、事業成功的重要因素。有些人遇到困難時，會哈哈一笑，或是抱頭睡覺，把煩惱丟到時間的急流，運用人類善忘的天性，但摩羯相反，會把所有的事情往心裡擱，他愛我嗎，我的生活目標是什麼，為什麼同事今天聚餐沒約我，久而久之心裡負擔愈來愈沈重，人也漸漸變得保守，不想要再接觸新的事物，以免增加新的負擔，如果想要解決這種狀況，偶爾放飛自我是個好方法，像是電影白日夢想家，踏出不同以往的第一步，才能反過來開起自己的內心，有時候看起來艱難的問題，轉個念頭其實並不成問題。水瓶座常常是理性的，而我們很難將理性與悲觀聯想在一塊兒，可是水瓶除了理性，也是理想性的，對於自己，對於世界有一份執著的想像，除了唾手可得的小確幸之外，對未來的想像、對生活的憧憬、對於事物真理的追尋，會成為巨大卻沈重的理想，導致回到日常生活時，水瓶無法踏實地接受不那麼美好的一切，而會讓自己的心飄來飄去，飄在美好想像與悲觀現實之間，試著讓自己投入一件喜歡的事情吧，可能是旅行、做菜、繪畫，可以在其中滿足對自己的想像，也能成為日常生活的動力。【揮汗運動】【下廚做飯】【登山賞景】【談場戀愛】【買新包包】【假日掃除】【美味大餐】【朋友小酌】【長途旅行】【放個長假】【學新技能】【浪漫約會】塔羅牌老師艾菲爾最後也提醒，記得同時參考太陽、上升星座。（編輯：郭佩蓉）