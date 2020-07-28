為何高雄捷運以「美麗島站」做交會點？內行分析最大原因

▲有網友在 PTT 提問「為什麼高雄捷運設計是以美麗島站做交會點，而不是高雄車站？」釣出內行分析「背後原因」。（圖／翻攝自高雄捷運臉書）

台灣北中南部皆有規劃捷運系統，許多通勤族都會搭乘，尤以北部人的使用最為頻繁。而今（ 28 ）日有網友就好奇在 PTT 發問「為什麼高雄捷運是以美麗島站做交會點？」掀起一陣討論，同時更釣出內行分析背後原因，直指「高雄火車站前的建國路太窄小，很難開挖捷運」。

原 PO 在 PTT 八卦板發文表示，自己是台北人，想問高雄人一個問題，那就是「為什麼高雄捷運設計是以美麗島站做交會點，而不是高雄車站？」他提到，像台北捷運就是以台北車站為交會點，並好奇詢問大家「為什麼要這樣設計？有沒有八卦？」

▲有網友在 PTT 詢問大家「為何高雄捷運要以美麗島站做為交會點，而非高雄車站？」引發討論。（圖／翻攝自PTT）

▲高雄捷運路線圖。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻引發討論，許多人紛紛留言「原 PO 去高雄會知道，美麗島車站是南北東西都有」、「台北捷運後來也不用台北車站當交會點，只剩藍紅兩線」、「交會站還要設計引道、橫渡線」、「方便兩條不同線路的列車調度，還有機廠保修問題」、「避免把所有交通瓶頸鎖在一個點，你看現在北捷拆成幾個分流點了？」「那個時候以為人會很多，想要跟車站分流，結果根本不如預期，人都往北發展」、「很簡單，因為高雄市是南北狹長，最初兩條線自然如此」。

另也引來內行分析原因，直指「因為火車站前建國路太小，很難開挖搞捷運」、「因為高雄車站那邊動線已經太擠了」、「改接高雄車站的話 ，建國路偏窄 + 土地小，很難蓋，走九如路景點偏少，加上現在那邊又蓋了幾個台鐵區間車的車站，更沒必要蓋捷運，中正路已經是最好的選擇了，其他兩條不是地狹路窄，就是功能會重疊（捷運化的台鐵車站）」、「因為捷運是走在馬路下的，建國路沒有中山跟中正路來的大條」。（編輯：許苡晴）