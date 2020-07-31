媽不在家公獅擔任奶爸　牠手忙腳亂好憂愁：老婆快回來！

▲比利時一頭公獅因為母獅不在家，臨時擔任起奶爸照顧小獅卻手忙腳亂（圖／FB@Linda Smit Wildlife Impressions）

▲公獅：走，我帶你們去另外一邊比較安全！（圖／FB@Linda Smit Wildlife Impressions）

▲幼獅：偶鼻要！偶鼻要！倫家要在這裡玩！（圖／FB@Linda Smit Wildlife Impressions）

▲公獅：帶小孩好難喔，老婆什麼時侯才會回來啊！心好累……（圖／FB@Linda Smit Wildlife Impressions）

▲幼獅：馬麻妳終於回來惹，偶們好委屈喔！（圖／FB@Linda Smit Wildlife Impressions）

帶小孩真的好辛苦啊！雖然動物界大多數都是由媽媽帶小孩，不過偶爾也會出現爸爸幫忙照顧的狀況，只是對缺乏經驗的阿爸們來說，常常會鬧出哭笑不得的窘境。比利時動物園一頭雄獅最近就遇到這棘手問題，1打5的情節讓牠手足無措，整個威嚴盡失！擔任野生動物攝影師的Linda Smit琳達日前就目睹這樣的有趣畫面，在比利時的「Pakawi Park Zoo帕卡維動物園」裡有一頭非洲獅王「Singa」正在手忙腳亂地照顧牠的小寶貝們，由於老婆「JJ」先前與另一頭母獅起衝突不小心受傷，被轉送到醫院裡休養幾個星期，因此這段期間就由Singa專司奶爸一職。一開始Singa相當有耐心地顧著這群小屁孩，想學習老婆輕輕地叼起幼獅移到安全的地方，只是當牠一靠近時小孩們全放聲大叫，頓時讓牠心好慌，縱使再怎麼溫柔地叼起寶貝都不對，而且還有頑皮的屁孩偷咬Singa的尾巴，這讓平時在外威風凜凜的牠也忍不住皺眉頭發怒，但是另一方面又很無奈不敢教訓小孩，好像在說：「老婆妳什麼時候才要回來啊！」Singa的奶爸日記維持了幾星期後，母獅JJ終於回來了，搞笑的是幼獅們彷彿看到「救世主」一樣衝上前抱住馬麻，非常開心的模樣與面對阿爸時根本是兩個不同的世界！許多網友紛紛笑說：「小獅們到底是有多委屈」、「爸爸終於知道帶小孩的辛苦了」、「公獅心想：都是我生的，不能打，老婆會罵」、「看到媽回來大家應該都鬆了一口氣吧！XD」（編輯：陳珮瑜）