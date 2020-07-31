台日互動大不同！居酒屋中存在的日本職場潛規則

歡騰吵雜的音量、把酒言歡的氣氛，下班與三五同事或好友聚餐聊天的場所，台灣的代表是熱炒店，而在日本就屬居酒屋了！可是你知道嗎？在居酒屋裡其實也能觀察出日本的職場生態喔！
後輩點的餐點絕不能比前輩價格高
在日本職場餐桌裡，如果前輩點了菜單中倒數低價的餐點，那其他人可就得苦惱了！例如：前輩點了最低價的豬排套餐，其他人的選擇就只剩下更便宜的前菜或沙拉等餐點了，而礙於必須遵守讓前輩優先點餐的規則，輩分較低的人就只能看著前輩點完餐後，謀定而後動了。
上菜順序觀察高低位階
在團體聚餐的場合，社長或位階較高的主管通常會安排在同一桌，為表示尊敬送餐時則會先從該桌開始。下次若有機會參與類似場合，也可以觀察這個與台灣不同的小地方喔！
桌邊禮儀都是菜鳥的工作
日本的居酒屋也常被作為下班應酬或是與客戶商討工作的場所，可以觀察坐在靠近送餐點的位置，或是保管菜單通常會是資歷較淺的新進社員，負責統整前輩們的餐點並點餐、注意在對的時機幫前輩們倒酒、留意飯局中每個人喜歡的食物口味、甚至攙扶已喝茫的前輩離開等，全是菜鳥的工作！雖說菜鳥真命苦，但在日本舉凡應酬或聚餐都是由前輩買單，菜鳥們只能轉念當是下班後免費的職場生存練習！
飲料要到齊才能喝
在日本聚餐一定要等所有人餐點到齊後再一起說「いただきます」（我要開動了），動筷前也要注意年紀比你大的人是否已經開動。其實在日本不論出外聚餐或在家吃飯，大家通常也習慣所有人到齊後才開動，吃飯前講「いただきます」（我要開動了）、吃飽後說「ごちそうさまでした」（謝謝招待）幾乎是每天行禮如儀的反射動作，即使在咖啡廳也會等大家的飲料到齊後再動作。
另外，特別要注意若是外出聚餐的場合打包是非常失禮的，因此才會看到日本人到餐廳吃飯通常都會吃光光，除了表達對廚師的敬意也是為了避免這種尷尬且失禮情形發生。
勸酒文化
進到日本居酒屋會發現上菜單常出現飲料、酒精無限暢飲的選項。而日本職場上下位階級分明，也常看到藉著當下歡鬧氣氛，前輩會起鬨後輩喝酒！筆者就曾見過後輩即便已經續攤喝茫臨界昏迷之時，同行前輩依然幫他點了大杯啤酒，這份捨命陪君子的敬業精神，真的打從心底尊敬日本的菜鳥社員們！
(本文經授權轉載自口袋日本)