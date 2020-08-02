一堆長輩愛去大陸旅遊？內行推「4大神優勢」：CP值太高

▲網友好奇，為何許多長輩喜歡到大陸旅遊呢？（圖／翻攝PTT）

中國大陸擁有許多自然天成的風光美景，以及悠久歷史的人文古蹟，吸引不少旅客前往觀光。不過，就有網友指出，台灣有很多長輩非常喜歡到大陸旅遊，這就讓他好奇到底有什麼原因？對此，就引來內行人揭曉答案。原PO於PTT 八卦板上發文，表示自己身邊幾個長輩非常喜歡去大陸旅遊，每個人都對大陸的美食、風景、物價等方面讚不絕口，他還指出，許多透過金門小三通去過大陸的長輩，還直言「台灣太落後了，看看廈門都是高樓大廈」。不僅如此，有些長輩儘管有錢，也不選擇到歐美日韓等地旅遊，依舊選擇至大陸觀光，「他們去過大陸都感嘆說，大陸一日千里台灣井蛙還在牛步，一條金門大橋蓋那麼久都蓋不好，大陸高鐵都世界第一了」。這樣的狀況，就讓原PO想好奇發問，「有沒有身邊長輩也很愛去大陸的？為何台灣長輩很愛去大陸旅遊啊？」問題一曝光後，就引來許多網友討論，其中不少人就點出大陸旅遊具有「距離近」、「交通住宿便宜」、「沒有語言隔閡」、「古蹟、景點壯觀」4大優點。網友直言，「語言相通是主要」、「語言通、便宜，這兩點就是長輩們可以安心旅遊的重點」、「景點美，說明也看的懂」、「有景點、飛機不用搭很久、便宜、都可以用華文」、「風景人文歷史真的不錯阿」、「中國風景確實很壯麗，又離台灣近，老人禁不起長程旅遊這有何不懂的呀！高CP是你不懂吧」、「以看風景和文化角度CP值高」。不過，亦有其他人提出不同看法，「去過大陸，高樓多而已感覺沒什麼特別的」、「去最多的還是日本吧」、「現在很多日本觀光區都有中文服務了」、「有嗎？周邊親戚或長輩很少去，有也是因為工作」。（編輯：陳雅雲）