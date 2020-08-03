12星座和「誰」最合不來？跟他做朋友只會越看越不順眼

每個人都有自己的個性，也有著適合和自己相處的個性，有些人合得來，有些人合不來。而12星座與什麼個性、特質的人最合不來呢？一起來看看吧！
牡羊座／拖拖拉拉
牡羊座和拖拖拉拉的人最合不來了，牡羊座一直都是很簡單，很直接的人，無論你是誰，牡羊座都是一樣直接，不喜歡拐彎抹角，也從來不會藏著、瞞著，要是你和他們交流的時候，說句話還要九彎十八拐，做個事再三延遲沒效率，那麼只會讓牡羊座們覺得你這個人真煩，直接把你加入黑名單。
金牛座／貪財
金牛座和貪財的人最合不來！雖然金牛座對金錢很計較，但是他們的愛錢是自己努力賺來，不是靠著小聰明，或者靠著不義之財而來，這樣的人愛的往往是天下掉下來的錢，不努力卻貪圖發大財，會讓金牛座越看越不順眼。
雙子座／沉悶
雙子座和沉悶的人最合不來！活潑的雙子座，是那種一刻都停不下來的活潑程度，有事沒事就和一群朋友聚在一起，吃喝玩樂也是雙子座生活的意義之一，要是這時候身邊有著不合群的朋友，當大家都在嗨的時候獨自沉悶，無論雙子座怎麼帶，對方就是不想嗨，整個氣氛都被破壞了，那麼雙子座就會覺得很難受。
巨蟹座／虛偽
巨蟹座和太理性的人最合不來！巨蟹座是個很感性的人，有著很敏感的情緒，遇上很多大事小事也很容易感情用事，明明知道這樣不行，但是巨蟹座卻忍不住，因此巨蟹座沒辦法和太理性的人相處，因為太理性的人永遠沒辦法理解自己，只會覺得自己亂來，只會責怪自己。
獅子座／平庸
獅子座和平庸的人最合不來！獅子座屬於能力出眾的人，或許獅子座不是每個領域的強者，但是至少獅子座可以在自己擅長的領域佔地為王，因此獅子座受不了的人就是平庸的人，你可以在很多領域都很平庸，甚至是最後一名也沒關係，但是你要有自己最拿手的領域，否則獅子座很難認同你。處女座／邋遢
處女座和邋遢的人最合不來！處女座的高標準，無論是對待自己還是對待別人都一樣，做人做事一定要乾淨俐落，處女座的潔癖已經變成強迫症，要是你總是不修邊幅，不懂整理生活也不懂整理自己，那麼處女座遲早會受不了你，直接把你從自己的世界趕出去。想看更多星座
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