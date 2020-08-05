測過都說準！第一眼看到什麼？秒解你目前的「壓力狀態」

近期是否感到壓力排山倒海呢？或是根本不覺得自己有壓力？想知道自己的壓力指數嗎？根據《

美日誌》報導，上圖中，第一眼你最先看到什麼？答案將看出你近期的「壓力狀態」。

結果分析

LookPretty

#骷髏頭：





第一眼看到「骷顱頭」的你，我的天啊！真是辛苦你了，壓力指數近期大破表啦！累積不少壓力的你，卻又難找到喘息的時間，目前你的狀況似乎難以解決，儘管已經想破頭，但壓力仍無法消除，導致你的身心靈異常疲憊。建議你在能休息的時候就好好睡個覺吧！充足的睡眠也能達到適度放鬆，休息時就別在思索煩心的事，讓腦袋徹底放空，才不會越來越疲憊。





#月亮：





第一眼看到「月亮」的你，目前壓力指數稍微偏高，要多多放鬆喔！你是個天生情感豐沛的人，因此容易思考很多事，腦筋總不斷運轉。如果在無拘無束又自由的情況下，你很會自我調適並解放壓力，但若是遇到感情問題或需要壓抑情感時，你就會變得有點鬱悶，無論是感情狀況或人際關係，都會讓你感覺有壓力。建議你周末可以出去走走，跟朋友見個面，抒發感受、好好聊個天，或是吃個輕鬆的下午茶散散心。





#一對男女：





第一眼看到「一對男女」的你，相較上述兩個選項，你的壓力目前是可接受範圍，有些人甚至不太感覺到壓力的存在，這是因為你懂得如何讓自己放鬆，不會讓壓力爆炸，很能戰勝遇到的難關。不僅如此，比起深陷在壓力難受的情緒裡，你更傾向去做一些讓自己振作的事，或者嘗試找出原因並解決，這樣的你，即使身處陌生環境，適應及應變能力也比別人好。（編輯：許苡晴）



