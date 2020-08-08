想送女友鑽石項鍊當定情物！眾一看「理由」嚇呆：想好喔

原PO於PTT Boy-Girl板上發文，表示自己31歲，目前和24歲的女友交往兩年了，兩人共識預計在3年後結婚，但原本兩人在同一個縣市工作，近期卻因工作臨時安排，未來1-2年自己必須出國工作，兩人也會變成遠距離戀愛。
因為這樣的改變，他決定送一個鑽石項鍊給女友當定情物，但鑽石大概只會選0.3克拉大小。這樣的狀況，也讓原PO好奇提問，「不知道這適不適合，畢竟我不是要求婚XD，怕對方會覺得壓力很大，或是版友有其他建議的選項也可以提出，謝謝！」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看反而勸誡原PO想清楚，「三年變數很多」、「預計三年內結婚？？？ 我都不敢保證我明年可以瘦10公斤了」、「三年還很久三思」、「要結婚再送，跨國遠距風險多」、「會遠距離先不要送吧！女生也才24，恩...加油」、「三年很長，能遇到的轉變還很多，要想好喔」、「對方年輕、三年變數大再加上遠距離...建議三思」。
不過，亦有人提出不同看法，直言「鑽石壓力大的話，也可改成一般彩色寶石」、「可以送水晶，真的訂婚再送鑽石」、「覺得不錯啊！0.3也沒有貴重到太誇張，如果女友喜歡是很不錯的禮物」、「還不如先進行簡單的訂婚儀式（只有兩家家人參加的）還比較實在一點」。（編輯：陳雅雲）