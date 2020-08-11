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全家人衝特賣會！離開前店員「一舉動」秒臉綠：憑什麼啊

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 12:11:34

▲原PO和家人去逛鞋子拍賣會，卻遭店員指認偷鞋。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲原PO和家人去逛鞋子拍賣會，卻遭店員指認偷鞋。（示意圖／翻攝自pexels ）
許多鞋子廠商會把有瑕疵、過熱潮等商品，拿出來砍價拍賣，吸引不少人前往商場撿便宜。近日，就有網友分享自己跟家人去台南科工區某鞋子廠逛特賣會，卻被店員指認為小偷，貼文一出，也引起網友討論。

原PO在《Dcard》上表示，日前和家人到拍賣會，媽媽剛好穿了前年在同一間廠商買的鞋子，進去開始看鞋、試穿，後來離開的時候，卻被人員攔下來，店員懷疑媽媽偷鞋，而媽媽那雙鞋是因為不常穿，所以底部標籤沒有撕，但店員卻懷疑媽媽是不是偷偷拿舊鞋過來換新鞋。

原PO接著指出，告知店員底部有穿過的痕跡，而且鞋底標籤是跟今年完全不一樣的，但不管怎麼解釋，他們還是一口咬定媽媽可能偷鞋，甚至覺得有可能花車上有前年款式，所以不能排除偷鞋或換鞋，後來要求他們看完監視器並留電話，但卻還是要看媽媽的證件，媽媽說「憑什麼給你們看啊」，之後全家就先離開了 。

最後原PO提到，「真的覺得超傻眼的，我們根本沒有窮到或貪小便宜要去偷換鞋，完全不分青紅皂白，也完全沒有證據，憑什麼在大庭廣眾下直接說我們偷鞋？」

▲原PO提到，「真的覺得超傻眼的，完全不分青紅皂白，也完全沒有證據，憑什麼在大庭廣眾下直接說我們偷鞋？」。（示意圖／翻攝自pexels
▲女子表示「真的覺得超傻眼的，完全不分青紅皂白，也完全沒有證據，憑什麼在大庭廣眾下直接說我們偷鞋？」（示意圖／翻攝自pexels ）
不少網友看完也紛紛回應，「應該要直接報警處理」、「這態度真的很讓人不舒服」、「叫他當場報警啊」、「太扯了吧，而且有人穿代表那個人是老客戶啊，是在幹嘛？」、「我覺得只有爭議都可以當場報警」、「開始蒐證吧，如果還是誣陷你們偷鞋就走法律」、「瞎爆了！對方竟然還不道歉」、「亂誣賴你們，真的很扯」、「遇到這種事情可以直接走沒關係，有問題請他們直接報警處理」。（編輯：許智超）

關鍵字

廠商 偷竊 特賣會 鞋子 款式

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