香腸攤裝「靜電排煙」！鄰居卻狂檢舉　網搖頭：來找碴的

原PO在《爆怨公社》表示，因疫情關係老公失業了，討論很久，決定在工作室前擺香腸攤，怕影響到鄰居，因此花錢做了最好的「靜電排煙設備」，但試做第二天，鄰長告知遭隔壁鄰居投訴「煙味太重」，隔天鄰長的先生說，整條巷子都投訴，尤其是住在巷底90幾歲的婆婆都聞到了，再來換房東、里長助理，甚至要求環保局來檢查，而原PO自己也請測試人員來測試油煙量，但待了1個半小時後，卻連一點油煙味都沒有。
原PO指出，「我不像妳是有錢人，香腸攤不會讓我致富，卻能給我微薄的生活費，如果沒有做好完善的設備，別的鄰居早就來找我了，而不是妳巷頭跑到巷尾，去利用一個90多歲的婆婆來壓我！」，也表示這些行為讓她感到壓力大。
許多網友也紛紛回應，「第一次看到這麼專業的香腸攤，竟然還被檢舉」、「是來找碴的吧，哪裡違反規定阿」、「妳的設備很齊全，不需要怕她來檢舉」、「反正鬧久了，大家都會知道她是惡鄰居」、「妳這設備都可以做快炒店了吧」、「等一下，那婆婆太厲害了吧」、「一切合乎規定，不需要害怕這種人」、「好傻眼喔，到底再檢舉什麼意思」、「裝監視器吧，小心被動手腳」。
而根據《台北市政府環保局》網站中指出，若因從事烹飪行為導致產生油煙或惡臭者，方為空氣污染行為，民眾若有發現類似油煙或惡臭之污染情形，環保局將派員前往現場稽查，亦可洽市民當家熱線1999辦理。（編輯：許智超）