胖賓士敲鄰居家門討罐罐遭爆料：黑色很肥那隻很會吃！

其實5歲的Momo與另一隻同齡美短「歹歹」原本是別人的貓咪，當時做中途的她遇到一位孕婦將兩隻8個多月大的貓咪寄養在她這裡，說婆婆不給養怕會影響胎兒，因此要寄養半年但只給了3千元就失去聯繫，甚至還曾被對方的先生打電話來汙衊她丟貓，但金小姐回覆貓咪的照片後那對夫妻就此人間蒸發，因此金小姐就將Momo與歹歹收編。雖然一開始兩隻貓咪相當害怕甚至出現憂鬱症狀，但是在金小姐細心呵護之下，總算讓兩隻貓打開心房接受「新媽媽」。
金小姐表示Momo很愛撒嬌，睡覺時一定擠在金小姐與先生中間當「最強小三」，害她起床都只能抱著Momo而非先生，不過Momo個性非常溫和，小孩出生後牠常常守在寶寶身邊幫忙看顧，被小孩揉捏也無所謂，還會禮讓另一隻三花妹妹先吃飯，什麼都好的牠唯獨就是食量很大非常愛吃。前一段時間金小姐遇到三樓的鄰居，鄰居說她的貓咪有去蹭飯，還表示：「你家貓黑色很肥的那隻，牠在我家門口敲門……牠吃了我的罐頭，很會吃……」讓金小姐超級傻眼又驚訝地表示：「你到底去哪裡學跑去別人家要罐頭的！是沒有給你吃飽嗎！還是其實你是喜歡上了三樓的妹妹貓？」
金小姐說Momo很喜歡出門散步，當天應該是牠發現門沒關好自己跑出去閒逛，而好心鄰居事後還幫忙將Momo抱回來，「當事貓」溜回家後一臉若無其事，如果不是鄰居爆料金小姐完全不知道曾發生這種事！她將Momo的故事分享在貓瘋社團，立刻引起許多網友噴笑留言：「跑下去騙罐罐」、「別人家的夥食總是不會讓本喵失望」、「蹭飯兼把妹」、「幸好有妳收編牠們」、「喵：妳給的伙食太差了，本貓要抗議」、「劃重點『很肥的』XD」金小姐後來也在家裡多裝一層鎖，Momo就不曾再出門到鄰居家串門子了，請大家放心喔！（編輯：陳珮瑜）