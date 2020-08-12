看護見雇主愛貓屋外狂叫趕緊開門　女子傻眼：我沒養貓啊

我的貓生我做主！日前住在澳洲墨爾本一名女子貝茨（Bec Asanroda）在臉書社團分享了一段感人故事，讓許多網友全融化。約一年前貝茨動完重大手術在家休養，卻有隻不知哪裡來的貓在門口喵喵叫，當時的看護以為那是貝茲的愛貓，便隨手開門讓牠進來。雖然當下貝茨感到傻眼，但卻沒想到在這之後，這隻貓咪雷吉（Reggie）成了她人生中重要的療癒特效藥。





約一年前貝茨剛動完一場重大的手術在家休養，當時還無法靠自己的力氣起床活動，因此請了一名居家看護。一日看護因去藥局拿藥外出，貝茨卻不停聽到屋外傳來陣陣貓叫聲，而當看護回家時便跟她說：「啊對了，我剛剛讓你的貓進來囉～」讓貝茨瞬間傻眼說：「那個……我沒養貓啊？！」



▲貓咪雷吉一走進貝茨家，簡直熟門熟路的模樣，馬上就走到廚房門下趴著。（圖／Facebook@Bec Asanroda） 原先貝茨還想問問是否有誰家的貓走失了，用了各種方式找飼主卻遲遲沒有下文。接下來幾個月雷吉似乎非常喜歡貝茨家和貝茨的4個孩子，就這樣時常來來去去拜訪他們家。





直到一天雷吉因意外受傷，貝茨趕緊帶牠去看獸醫，才在獸醫幫助之下掃瞄晶片找到飼主。當時和飼主協調之下，決定讓動完手術的雷吉在貝茨家靜養，之後讓牠自己選擇究竟要待在哪個家。





原來飼主家中除了雷吉，還養了非常多貓狗，不喜歡團體生活的牠，於是選擇自己出門走走，直到牠找到貝茨家才開始兩邊跑。而等到雷吉康復之後，牠竟也從沒想說要回到原來的家，而是選擇在貝茨家中和4個孩子玩耍、遊戲，而且非常滿意自己是家中唯一的貓咪，一住就不願離開了！





現在雷吉已經正式入住貝茨家，前飼主也非常感謝她好幾個月以來對雷吉的照顧，也非常尊重雷吉本身的決定。貝茨表示：「認識雷吉是自從新冠肺炎爆發以來，我們遇到最美好的事了，牠用全心全意愛著我們家所有人。」貝茨從沒想過自己會養一隻貓，比起領養雷吉，她認為是雷吉選擇領養了他們全家人。（編輯：李家慧）



