🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

看護見雇主愛貓屋外狂叫趕緊開門　女子傻眼：我沒養貓啊

記者李家慧/綜合報導
calendar_today2020-08-12 22:00:00

▲住在澳洲墨爾本一名女子貝茨（Bec Asanroda）一年前動完手術在家休養，卻有隻自來貓在門口喵喵叫，當時的看護以為那是貝茲的愛貓，便隨手開門讓牠進來。（圖／Facebook@Bec Asanroda）
▲住在澳洲墨爾本一名女子貝茨（Bec Asanroda）一年前動完手術在家休養，卻有隻自來貓在門口喵喵叫，當時的看護以為那是貝茲的愛貓，便隨手開門讓牠進來。（圖／Facebook@Bec Asanroda）

我的貓生我做主！日前住在澳洲墨爾本一名女子貝茨（Bec Asanroda）在臉書社團分享了一段感人故事，讓許多網友全融化。約一年前貝茨動完重大手術在家休養，卻有隻不知哪裡來的貓在門口喵喵叫，當時的看護以為那是貝茲的愛貓，便隨手開門讓牠進來。雖然當下貝茨感到傻眼，但卻沒想到在這之後，這隻貓咪雷吉（Reggie）成了她人生中重要的療癒特效藥。 

約一年前貝茨剛動完一場重大的手術在家休養，當時還無法靠自己的力氣起床活動，因此請了一名居家看護。一日看護因去藥局拿藥外出，貝茨卻不停聽到屋外傳來陣陣貓叫聲，而當看護回家時便跟她說：「啊對了，我剛剛讓你的貓進來囉～」讓貝茨瞬間傻眼說：「那個……我沒養貓啊？！」 

▲貓咪雷吉一走進貝茨家，簡直熟門熟路的模樣，馬上就走到廚房門下趴著。（圖／Facebook@Bec
▲貓咪雷吉一走進貝茨家，簡直熟門熟路的模樣，馬上就走到廚房門下趴著。（圖／Facebook@Bec Asanroda）
原先貝茨還想問問是否有誰家的貓走失了，用了各種方式找飼主卻遲遲沒有下文。接下來幾個月雷吉似乎非常喜歡貝茨家和貝茨的4個孩子，就這樣時常來來去去拜訪他們家。 

直到一天雷吉因意外受傷，貝茨趕緊帶牠去看獸醫，才在獸醫幫助之下掃瞄晶片找到飼主。當時和飼主協調之下，決定讓動完手術的雷吉在貝茨家靜養，之後讓牠自己選擇究竟要待在哪個家。 

原來飼主家中除了雷吉，還養了非常多貓狗，不喜歡團體生活的牠，於是選擇自己出門走走，直到牠找到貝茨家才開始兩邊跑。而等到雷吉康復之後，牠竟也從沒想說要回到原來的家，而是選擇在貝茨家中和4個孩子玩耍、遊戲，而且非常滿意自己是家中唯一的貓咪，一住就不願離開了！ 

現在雷吉已經正式入住貝茨家，前飼主也非常感謝她好幾個月以來對雷吉的照顧，也非常尊重雷吉本身的決定。貝茨表示：「認識雷吉是自從新冠肺炎爆發以來，我們遇到最美好的事了，牠用全心全意愛著我們家所有人。」貝茨從沒想過自己會養一隻貓，比起領養雷吉，她認為是雷吉選擇領養了他們全家人。（編輯：李家慧） 

關鍵字

手術 墨爾本 看護 自來貓 雷吉

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽