為何說根本不用搶口罩？眾曝「真實理由」：是不是忘了啊

原PO在PTT貼文指出「今天美廉社開賣口罩，結果五萬盒全台8分鐘就賣完，真的是傻眼，還看到很多人半夜就去排隊，是在瘋狂什麼？我比較想問的是，藥局實名制兩週9片不用排隊，也夠用，大家到底在搶什麼啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的很傻眼，實名制就很夠用啊」、「實名制 +1 現在天氣熱，一堆人都待在家，兩週領一次9片，都還會有剩」、「我不知道買來的人，是真的有在用還是都拿來囤」、「實名制還在...半夜就排隊的真的可以想一下」、「其實還有超多通路有，不知道大家在搶什麼」、「很多人是不是都忘記實名制了啊....我穩定領現在也快有 60 片庫存了啊」。
綜合網友意見，多數人認為以台灣目前疫情現況，根本不需要去瘋搶口罩，甚至是半夜排隊，因為政府仍然持續實行藥局實名制口罩的制度，民眾每兩週可以去領9片口罩，算是一個穩定口罩購買通路，並不需要過度囤積口罩。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。