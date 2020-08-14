潛意識超準！從「你會購買的東西」　測出你如何面對愛情

每個人都會有潛意識，從一個人會做出什麼樣的選擇、走哪條路、喜歡甚麼東西，都與內心深處的潛意識有關。《小鐵星座》就報導一則心理測驗，從你會購買的東西測出你如何面對愛情，快閱讀以下題目來更了解自己吧！

你晚上下班經過繁華的鬧市區，想隨便買點東西回家，這時你會買些什麼東西呢？

（A）去挑件衣服

（B）買些水果回家

（C）逛蛋糕店買些甜點

（D）去書店買幾本書回家

測試結果

（A）去挑件衣服

▲去挑件衣服？（圖／翻攝自Pixabay）

你就像是大海中的一個浮萍漂浮不定，渴望童話故事裡的白馬王子，卻又會不顧一切的去愛，哪怕是第三者你也無所謂，可是由於你常抱持三分鐘的熱度，這種熱情並不會持續太久，過了你又會覺得自己的選擇是錯誤的，於是又開始不斷的尋找合適自己的戀人。只要在你遇到喜歡的對象時，先經過時間的驗證後，才能夠找到合適自己的一生伴侶。

（B）買些水果回家

▲買些水果回家？（圖／翻攝 Pixabay ）

你是一個放不下過去戀情的人，若是能夠讓你把以前的美好回憶通通忘掉，揮別過去的戀人，新的戀情也將會隨之而來。

（C）逛蛋糕店買些甜點

▲逛蛋糕店買些甜點？（圖／翻攝自 Pixabay ）

在生活中你是一個非常現實的人，從來不會委屈自己，生活總是讓自己過的舒舒服服，在愛情中你也將會是這樣，不會為了愛一個人委屈求全。

（D）去書店買幾本書回家

▲去書店買幾本書回家？（圖／翻攝自Pixabay）

你對愛情和生活的品質要求非常的高，除非對方是精英中的精英，條件非常的好，能夠給予你渴望的浪漫愛情，否則你是很難心動的，此外你本身也是比較優秀的類型，所以你自視甚高，常常挑剔別人，反而因此很難找到真愛。（編輯：楊智傑）