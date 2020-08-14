潛意識超準！從「你會購買的東西」　測出你如何面對愛情

你晚上下班經過繁華的鬧市區，想隨便買點東西回家，這時你會買些什麼東西呢？
（A）去挑件衣服
（B）買些水果回家
（C）逛蛋糕店買些甜點
（D）去書店買幾本書回家
測試結果
（A）去挑件衣服
你就像是大海中的一個浮萍漂浮不定，渴望童話故事裡的白馬王子，卻又會不顧一切的去愛，哪怕是第三者你也無所謂，可是由於你常抱持三分鐘的熱度，這種熱情並不會持續太久，過了你又會覺得自己的選擇是錯誤的，於是又開始不斷的尋找合適自己的戀人。只要在你遇到喜歡的對象時，先經過時間的驗證後，才能夠找到合適自己的一生伴侶。
（B）買些水果回家
你是一個放不下過去戀情的人，若是能夠讓你把以前的美好回憶通通忘掉，揮別過去的戀人，新的戀情也將會隨之而來。
（C）逛蛋糕店買些甜點
在生活中你是一個非常現實的人，從來不會委屈自己，生活總是讓自己過的舒舒服服，在愛情中你也將會是這樣，不會為了愛一個人委屈求全。
（D）去書店買幾本書回家
你對愛情和生活的品質要求非常的高，除非對方是精英中的精英，條件非常的好，能夠給予你渴望的浪漫愛情，否則你是很難心動的，此外你本身也是比較優秀的類型，所以你自視甚高，常常挑剔別人，反而因此很難找到真愛。（編輯：楊智傑）