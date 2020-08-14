機車騎士哪種行為讓人受不了？內行人揭真相：真的母湯

原PO在《PTT》表示，在台灣大多數的人都騎機車代步，但在台南生活常看到少數老人騎車的行為，完全不能接受，想問機車騎士的三種行為，「在市區騎車卻開遠燈、停車的時候不立中柱，還是立中柱後把龍頭轉到正向」，哪一個大家比較不能接受，還是還有其他的？
許多網友也紛紛回應，其實有很多行為都非常討厭，「紅綠燈躲在陰影處啦」、「都不是，是只騎快車道」、「停車的時候，十個停車位大概有二十台車」、「邊騎邊抽煙，真的母湯」、「左右轉彎都不打方向燈」、「改排氣管啦，有夠吵」、「邊騎車邊抽菸吃檳榔亂吐」、「左右不分的，因為被打左轉燈結果右轉的老三寶撞過」、「立中柱還打出側桿，腳一刮都見血」。
另外也有開車的網友說，「急煞啦，你以為還沒要停了，結果突然停下來」、「飆車亂鑽還擦撞你的車」、「擠好擠滿，擠歪你的後照鏡」、「連後照鏡都沒有，一直切來切去」、「從禁行機車道超車」、「紅燈右轉直接衝出來，不看是否有直行車」。
事實上，若機車行駛於禁行機車道，罰$600至$1800元。那用路人為躲避太陽，在紅線上或公車停靠區停車，已經觸犯違規臨時停車，經檢舉可開罰300元至600元，停在黃網線則可以開處600到1200元，越線或壓在斑馬線則可開罰900到1800元，若停在左右轉專用道，出現妨礙後車前行情況，可以開罰600元至1800元。
而用路人如果沒有突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，最高可以開處24000元罰鍰，如果因此造成車禍情況，將面臨肇事責任、吊銷駕駛執照。而汽機車駕駛人行駛於道路，手持菸品(含電子煙、加味菸)、吸食、點燃菸品(含電子煙及加味菸)致有影響他人行車安全之行為者，處600元罰鍰。（編輯：許智超）