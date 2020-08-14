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女友嫌窮分手！他2年後「月收35K→120K」　眾見職業跪了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 20:17:40

▲一名網友指出，自己先前因賺太少被女友嫌棄而被分手，2年後卻靠著全新職業從月收35K變成120K，就連前女友也回頭找他。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名網友指出，自己先前因賺太少被女友嫌棄而被分手，2年後卻靠著全新職業從月收35K變成120K，就連前女友也回頭找他。（示意圖／翻攝Pixabay）
男女朋友交往久後，不免都會關心對方的工作和財富狀況。不過，就有網友指出，自己2年前被女友嫌棄賺太少而提出分手，之後他靠著不斷精進努力，從原本月領35K變成120K，前女友也因此回頭聯絡他，但原PO的職業一曝光後，就引起許多人討論。

一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投稿，表示自己的前女友因為嫌棄他賺太少沒有未來而提出分手，原PO也因此低潮了2年之久，但後來他靠著不斷精進努力，拿到了一份資淺船副（三副）的工作，月薪也從35K變成120K。

然而，他收入提升的事情卻傳入前女友耳中，對方就回頭聯絡原PO，兩人也聊天聊了一個月。但近日前女友就傳訊給原PO「不是說好要娶我嗎？」原PO見狀就立馬轉移話題，這也讓他感嘆直呼「這幾天我不斷思考這件事情，在這我只能說即便我很愛妳，我們也回不去了！昨天的我，你愛理不理；今天的我，你高攀不起」。

▲原PO指出，自己2年前因賺太少被女友提分手，然而現在因為跑船的工作，月收從35K變成120K，前女友也因此回頭聯絡他。（圖／翻攝靠北女友臉書粉專）
▲原PO指出，自己2年前因賺太少被女友提分手，然而現在因為跑船的工作，月收從35K變成120K，前女友也因此回頭聯絡他。（圖／翻攝靠北女友臉書粉專）
貼文一曝光後，就引來網友討論，不少人也大讚直呼「辛苦錢。這女生就算了吧！會找到更好的！加油」、「這種不跟一起成長拼的女友，放棄吧！永遠要人是不一定的，加油」、「這故事真勵志」、「非常好，就是這樣！」、「這樣就對了！不要妥協」。

但也有網友看到原PO的職業提出看法，「收入乍看之下似乎不錯，但長時間在海上工作，你的家人～你的老婆⋯你顧的到嗎？你好好想想，不過本篇文章倒是很勵志，加油」、「跑船12萬很正常，資歷深的會更高，只是都是長年在外，比較沒辦法跟家人聚在一起」、「120k又不是每個月都領，而且船員工作時數最高一天可以到14小時，還沒休假，一天能睡六小時就偷笑了，重點是還沒加班費」。

除此之外，亦有內行人分享經驗，「竟然很多人不知道三副是啥，再升上去就是二副、大副、船長，船長月薪20萬以上，之後如果考上引水人，月薪40萬起跳，年薪上看500萬！但是個人覺得跑船非常辛苦，另一半不一定能够忍受你好幾個月不在身邊」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

情侶 職業 月薪 跑船 分手

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