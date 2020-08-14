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天菜男當同事全公司嗨炸！她卻吐「超慘下場」：根本地獄

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 21:28:29

▲一名女網友指出，自己公司來了一位長得十分帥氣的男同事，但該名同事到職後，卻是她地獄的開始。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
▲一名女網友指出，自己公司來了一位長得十分帥氣的男同事，但該名同事到職後，卻是她地獄的開始。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
職場人際關係是一門看似簡單，卻是最複雜的學問，但若能建立良好的的人際關係，不僅會使得工作更加順利，職場生活也能快樂許多。不過，就有女網友指出，自己前陣子公司錄取了一名外型姣好的男生，全辦公室的人都感到十分開心，但她卻悲傷透露「那個男的來了之後，就是我地獄的開始」，更曝光原因，而引起許多人討論。

原PO於《Dcard》上發文，表示自己剛到新職場幾個禮拜而已，同事幾乎都是女性，而上禮拜公司就錄取了一個男生，全辦公室的人都十分開心，人資還透露「因為那位男生很帥所以才錄取他 」，但原PO卻悲傷坦言「那個男的來了之後，就是我地獄的開始」。

她指出，很多事情前輩都不想讓男同事做，就連要影印東西時，前輩還會說「欸欸你給她（原PO）用就好，你來來來要不要吃點心？」男同事就立馬將東西丟給她，然後跑去跟前輩們聊天吃東西。不僅如此，就連有包裹要簽收時也是如此，「包裹來的時候，明明他就坐在最前面，但是大家都叫我坐最後面的幫忙去簽收。」

這樣的狀況，就讓原PO火大直呼，「女性同事居多的職場上，為什麼會那麼現實啊！上班下班還要一個一個打招呼。要吃喝東西也要一個個問他們要不要一起，才不會被靠X說沒禮貌。女人為什麼很喜歡耍心機呢」。

▲原PO指出，自己公司來了一個帥哥同事，但錄取後卻是她地獄的開始。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指出，自己公司來了一個帥哥同事，但錄取後卻是她地獄的開始。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也看傻留言，「好傻眼的錄取方式= =」、「那是什麼公司啊0.0招太多這樣的員工會倒閉吧..」、「跟妳其他女同事比，妳是不是比較晚入職，所以算是欺負菜鳥？」、「哪個公司的員工跟人資那麼膚淺只看外表」、「再次驗證同事真的很重要」。

甚至也有人建議原PO趕緊找下一份工作，直言「建議趕快尋找下一份工作，這公司不值得留」、「建議換工作，這種職場環境也不會有什麼進步啦！拍拍你」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

帥哥 工作 同事 職場 外貌

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