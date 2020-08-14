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開咖啡廳嘆「賺太少」想收攤！全場一看收入秒勸：很強了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 23:02:53update2020-08-14 23:58:39

▲一名網友指出，自己友人開了一間咖啡廳已經3個月了，但近期卻考慮要收攤。然而，不少人一看其淨賺金額，反而驚嘆直呼「很強了！」（示意圖／翻攝Pixabay）
▲一名網友指出，自己友人開了一間咖啡廳已經3個月了，但近期卻考慮要收攤。然而，不少人一看其淨賺金額，反而驚嘆直呼「很強了！」（示意圖／翻攝Pixabay）
2019新型冠狀病毒（COVID-19）爆發，疫情衝擊國內經濟，不少店家都大受影響。不過，就有網友指出，朋友開了一間咖啡廳，但對方坦言受到疫情影響，每個月都賺不多，因此考慮想收攤。然而，許多行家一看其淨賺金額，反而驚嘆直呼「超厲害！」

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己的朋友於今年4月正值疫情嚴峻時，在商業區開了一間咖啡廳，營運了3個月，扣掉房租、水電、人事費、成本等費用，每個月只有淨賺3萬多元。

然而，這筆收入是「被動收入」，平常友人並不需要到店內幫忙，但其也坦言「如果哪天生意更差，可能就要賠錢了」，因此近期考慮準備要收店。

▲原PO好友近期考慮要將咖啡廳收起來。（圖／翻攝PTT）
▲原PO好友近期考慮要將咖啡廳收起來。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，但許多人認為咖啡廳能在疫情期間每個月仍賺上3萬元，已經非常不容易，因此不建議現在就將咖啡廳收攤，「不簡單阿！剛開三個月每月還有淨賺」、「還有賺很厲害，後來靠回頭客會越來越多」、「第一年開店居然沒虧損，可以開班教學了欸」、「超強了好不好，只開三個月就賺三萬，而且現在還有疫情」、「等疫苗出來，疫情過了，保證賺更多」。

但也有人提出不同看法，「新店客流量會比較高，新鮮感過去之後才是真正的營運感覺可以評估人流，如果感覺正在減少那就收掉，能維持就繼續」、「咖啡這種東西很暴利，不過感覺利潤會萎縮很厲害」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

淨賺 收入 咖啡廳 疫情 新冠肺炎

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