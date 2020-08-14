開咖啡廳嘆「賺太少」想收攤！全場一看收入秒勸：很強了

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己的朋友於今年4月正值疫情嚴峻時，在商業區開了一間咖啡廳，營運了3個月，扣掉房租、水電、人事費、成本等費用，每個月只有淨賺3萬多元。
然而，這筆收入是「被動收入」，平常友人並不需要到店內幫忙，但其也坦言「如果哪天生意更差，可能就要賠錢了」，因此近期考慮準備要收店。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，但許多人認為咖啡廳能在疫情期間每個月仍賺上3萬元，已經非常不容易，因此不建議現在就將咖啡廳收攤，「不簡單阿！剛開三個月每月還有淨賺」、「還有賺很厲害，後來靠回頭客會越來越多」、「第一年開店居然沒虧損，可以開班教學了欸」、「超強了好不好，只開三個月就賺三萬，而且現在還有疫情」、「等疫苗出來，疫情過了，保證賺更多」。
但也有人提出不同看法，「新店客流量會比較高，新鮮感過去之後才是真正的營運感覺可以評估人流，如果感覺正在減少那就收掉，能維持就繼續」、「咖啡這種東西很暴利，不過感覺利潤會萎縮很厲害」。（編輯：陳雅雲）
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