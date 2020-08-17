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北歐工時超短收入卻爽贏台灣？網曝「致命關鍵」戰翻了

記者許智超/綜合報導
calendar_today2020-08-17 11:13:16

▲網友提出疑問，「 為何北歐工作才六小時，收入多台灣這麼多」，甚至是台灣的三倍。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲網友提出疑問，「 為何北歐工作才六小時，收入多台灣這麼多」，甚至是台灣的三倍。（示意圖／翻攝自pexels ）
大多數北歐的人都四點下班，而台灣人卻總是「朝九晚五」，你是否羨慕他們在工作之外，多出非常多屬於自己的時間？對此，就有網友提出疑問，「 為何北歐工作才六小時，收入多台灣這麼多」，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在PTT上表示，在北歐每天上班平均時數只有6小時，而且還不用加班，年假更是快一個月，每天都非常悠閒之外，年薪還是台灣的三倍，反觀台灣人，每天平均時數快10小時，還瘋狂的加班，年假不但很少還難請，每天不停的忙碌，卻只有北歐三分之一的年薪，怎麼會差這麼多？

▲網友認為，北歐雖然物價高，薪資還會被抽取，但社會福利好稅那麼重福利那麼齊全，你不會想靠加班增加收入
▲網友認為，北歐雖然物價高，薪資還會被抽取，但社會福利好稅那麼重福利那麼齊全，你不會想靠加班增加收入
許多網友看完指出關鍵，「效率阿，台灣人工時長，但是沒效率」、「貧富差距，有錢人只會繼續有錢」、「加班時數超長，但是案子永遠做不出來」、「 台灣的效率大多都花在表面上」、「北歐社會福利夠好，不去做事也不會餓死沒地方住」、「高薪、良好的社會福利，加上廉潔高效能的政府」、「人口比較多、資源比較少，自然人力就較便宜，付出多而收穫少」。

但有些網友則認為，「薪水被抽40~50%當稅，要嗎?」、「北歐税跟消費這麼高，扣一扣也沒錢了」、「要扣稅和物價再來看看剩多少」、「北歐稅收用在社會福利」、「物價超貴，超額報酬高」、「50%的稅跟4倍的物價，有多少人願意」、「稅不是問題，別人福利做的好」。

事實上，北歐雖然薪水高，但政府所抽的薪資相對高，例如低收入者需繳稅27%～33%不等，之後，隨著收入越高稅率越高，最高稅率超過60%，但不少人卻認為，因為北歐貧富差距小，換取的社會福利也多，所以比較想選擇北歐的生活。（編輯：許智超）

關鍵字

年薪 社會福利 北歐 台灣 工時

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