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台灣機車、汽車停車都同一邊！男「神規劃」曝光　眾戰翻

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 05:50:00

▲台灣汽機車眾多，停車格的問題在台灣也是備受討論。（圖／記者陳聖璋攝）
▲台灣汽機車眾多，停車格的問題在台灣也是備受討論。（圖／記者陳聖璋攝）
台灣的道路壅擠，車流量大，機車密度更是高居世界第一，因此如何有效紓解交通壓力也一直是政府的重點規劃項目，不過除了汽機車行徑時的安全和順暢外，「在哪停車」也是一大課題，近日就有網友在Dcard貼文提出「汽車停車格應設在內側車道」的看法，貼文引發熱議。

目前台灣的汽車停車格大多都設置在道路右側，不過因為機車也必須靠右行駛，導致停車時會有許多困擾，原PO就在貼文中表示自己在路邊找停車格時，車後常有一堆機車往前鑽，更說道「停好車要下車時，還會有很多的擾人的機車，突然從車門邊撞過來，超怕車門被這些機車撞爛」。

原PO也在文中補充，汽車在離開停車格時，需要先跨越「機車道」才能回到「汽車道」上，更大幅提高事故發生率。隨後他也貼出一張道路規劃圖，認為汽車停車格應設置在「道路左側」，並表示「汽車根本不該靠右，台灣在積極推行車種分流時，不應該要求汽車跨越機車道去進行停車和起步。」

▲網友討論台灣停車格的問題。（圖／翻攝Dcard）
▲網友討論台灣停車格的問題。（圖／翻攝Dcard）
貼文一出立即引發網友論戰，認同停車格設置在內側的網友表示「汽車當然要在汽車道上停車，不然開車門不小心被車速過快的機車撞到怎麼辦」、「同意，駕駛與乘客下車後走分隔島到斑馬線再分向等紅綠燈，保障他們的安全」、「這樣汽車就不能違規停車了阿XD」、「這樣設計機車道也能寬一點，不錯啊」。

不認同的網友則說「內側是快車道或是左轉車道吧」、「內側快車道即使是下車也沒辦法走，而且開車門的危險也不會消失吧」、「還要多設置行人庇護島，工程有點龐大」、「一定有很多駕駛會搶快穿越馬路，不覺得更安全」、「倒車進車格後面的車就不用走了，塞車又影響了一大堆交通」。（實習編輯：張志浩）

關鍵字

機車 停車格 交通安全 車道 分流

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