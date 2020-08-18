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奴才外出沒揪　抬頭見主子超不爽瞪視：快放朕出去！

文/寵毛網
calendar_today2020-08-18 22:00:00

▲一天當女子琪拉（Kira Pierson）在門外粉刷前門抬頭一看，發現自家橘白貓馬可仕（Marcus）竟隔著窗口，從門內以不爽憤怒的表情盯著她看。（圖／Kira Pierson）
▲一天當女子琪拉（Kira Pierson）在門外粉刷前門抬頭一看，發現自家橘白貓馬可仕（Marcus）竟隔著窗口，從門內以不爽憤怒的表情盯著她看。（圖／Kira Pierson）
住在美國俄亥俄州的女子琪拉（Kira Pierson）在三年前從動物救援組織Animal Friends Humane Society領養了一隻橘白貓馬可仕（Marcus）。一天當琪拉正在門外粉刷前門時，突然感受到頭頂似乎有個令人毛毛的視線看過來，她抬頭一看，竟是馬可仕隔著窗口，從家裡頭以憤怒的表情盯著她看，讓她瞬間哭笑不得！ 

▲馬可仕是琪拉第一隻擁有的毛孩。（圖／Kira
▲馬可仕是琪拉第一隻擁有的毛孩。（圖／Kira Pierson）

馬可仕是隻非常愛玩的調皮貓咪，不過牠總是只照著自己的意願行事。而牠最喜愛的事情之一便是出門去玩，有時候琪拉會為牠繫上牽繩，帶牠出去走走。不過即使如此馬可仕永遠都覺得不夠。日前琪拉走出門來，從外頭重新粉刷自家的大門，約過了10分鐘之後，琪拉突然覺得頭頂越來越毛，似乎有什麼人在偷偷觀察她。因此她抬頭一看，竟發現馬可仕一臉奧嘟嘟，以憤怒的眼神瞪視著她，似乎在隔空抱怨馬麻不帶牠出門的不滿。 

▲馬麻～不是說好出門要揪？（圖／Kira
▲馬麻～不是說好出門要揪？（圖／Kira Pierson）
▲（氣）為什麼都沒揪？（圖／Kira
▲（氣）為什麼都沒揪？（圖／Kira Pierson）
琪拉一看瞬間笑噴！雖然完全感受到馬可仕的不悅，琪拉最後還是沒有如牠的願讓牠出來。馬可仕在瞪視了約3分鐘之後，似乎突然想到有更重要的事要做，便毫不留戀轉身離開。琪拉說：「牠只在自己想玩的時候玩耍，不想玩的時候可能就會軟爛在房間裡。」真是隻很有個性的喵喵呢！（編輯：李家慧） 

關鍵字

毛毛的 出門 橘白貓 憤怒 瞪視

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