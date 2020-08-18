奴才外出沒揪　抬頭見主子超不爽瞪視：快放朕出去！

住在美國俄亥俄州的女子琪拉（Kira Pierson）在三年前從動物救援組織Animal Friends Humane Society領養了一隻橘白貓馬可仕（Marcus）。一天當琪拉正在門外粉刷前門時，突然感受到頭頂似乎有個令人毛毛的視線看過來，她抬頭一看，竟是馬可仕隔著窗口，從家裡頭以憤怒的表情盯著她看，讓她瞬間哭笑不得！

▲馬可仕是琪拉第一隻擁有的毛孩。（圖／Kira Pierson）