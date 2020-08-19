騷擾「小琉球海龜」卻沒處分？背後原因曝光　網怒：該罰

原PO在《爆料公社》表示，昨（18）日下午兩點半，在小琉球美人洞又看到一組自己下水玩的遊客，但竟然放任小朋友肆意摸海龜，但依照現行法規，由於小朋友未滿12歲，所以完全沒有任何的處分，只能經過老師及家長輔導小朋友，原PO指出，「想問台灣的法律，若無法約束小朋友，是否應該對其監護人做適當的懲處？」
原PO也提到，這已經是這個月第二起未成年案例，很多潛水教練得知這個結果，也無法相信，「如果連『檢舉』這個途徑，都不能有效制止惡意的人，對保育類動物的騷擾，那大家以後要選擇漠視嗎？」原PO最後也說，「平時的海洋環境維護，在台灣的法律面前已經變成是一種笑話了，內心真的有深深的一種無力感浮出。」
許多網友看完也相當氣憤，「照罰吧，不然保育動物的意義都沒了」、「什麼都不罰怎麼教育」、「大人受罰，小孩要去上保育課程」、「原來保育有分年齡，長知識了」、「同意，應修法罰法定監護人」、「就算罰淨灘什麼的，都總比不罰好」、「大人也沒教吧」、「乾脆禁止未成年浮潛」。
按照目前法規規定，如果違法觸摸、騷擾海龜及任何破壞海洋生態的行為，依據《野生動物保育法》第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金，若導致野生動物死亡者，則可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金。（編輯：許智超）