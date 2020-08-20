孩子偷帶錢校外教學！父母揭「原因」氣炸：她害怕半天了

原PO在《爆怨公社》表示，想問問各位，會怎麼處理這樣的事，昨（19）日女兒去安親班的校外教學，因為校外教學的地方，有一些需要投錢才能玩的遊樂設施，原PO不知道是她自己，原本想要帶錢去，還是被同學誘拐，在沒有經過家長的同意下，私自把自己的豬公用剪刀剪開，把裡面大約200多元帶去。
原PO指出，在安親班有四個年紀相同的小朋友，竟以不給他們錢讓他們去玩，就要跟女兒絕交的理由，要女兒把錢拿出來，女兒因為害怕沒有朋友，所以把200多元都給他們玩光了，原PO提到，雖然說不是什麼大錢，但這樣的行為不就等於恐嚇取財，才7歲的小孩懂得什麼叫做絕交，就足夠讓她害怕半天了。
許多網友也心疼的回應，「要告知老師通知對方家長」、「趁這次機會，順便教育交友關係、金錢管理」、「同儕都這樣，他們都利用這種方式欺負同學」、「還是把那四個小朋友，找出來比較好」、「先把情緒放下來，用正面溫柔的態度和孩子談談這件事」、「要跟孩子說，自己有權力選擇好朋友」、「跟妳女兒要錢的同學，也需要正當觀念的教育」、「可憐的孩子，社交方面真的是很難教」。
另外也有網友說，「要先查清楚事實真相，再告知老師」、「我覺得雙方理由都要聽，孩子真的會因為害怕就把錯都推給朋友」、「很多小孩為了怕被家長駡，而推給朋友」、「可以先了解女兒帶錢出門是自己的意思，還是同學逼迫」、「請老師去了解，原PO女兒跟小朋友之間的狀況」。（編輯：許智超）
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