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孩子偷帶錢校外教學！父母揭「原因」氣炸：她害怕半天了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 13:51:06update2020-08-20 14:46:04

▲校園霸凌事件層出不窮，近日就網友抱怨，女兒偷帶錢去安親班的校外教學，當他們知道原因後，也相當氣憤。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）
▲校園霸凌事件層出不窮，近日就網友抱怨，女兒偷帶錢去安親班的校外教學，當他們知道原因後，也相當氣憤。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）
在童年時期，或多或少聽過校園霸凌的事件，其中向同學勒索金錢的，對方有時還會用「不跟你好」或是孤立你的方式，來達到目的。近日，就有網友抱怨，女兒偷帶錢去安親班的校外教學，當他們知道原因後，也相當氣憤，貼文一出也引起許多網友關懷。

原PO在《爆怨公社》表示，想問問各位，會怎麼處理這樣的事，昨（19）日女兒去安親班的校外教學，因為校外教學的地方，有一些需要投錢才能玩的遊樂設施，原PO不知道是她自己，原本想要帶錢去，還是被同學誘拐，在沒有經過家長的同意下，私自把自己的豬公用剪刀剪開，把裡面大約200多元帶去。

原PO指出，在安親班有四個年紀相同的小朋友，竟以不給他們錢讓他們去玩，就要跟女兒絕交的理由，要女兒把錢拿出來，女兒因為害怕沒有朋友，所以把200多元都給他們玩光了，原PO提到，雖然說不是什麼大錢，但這樣的行為不就等於恐嚇取財，才7歲的小孩懂得什麼叫做絕交，就足夠讓她害怕半天了。

▲有四個年紀相同的小朋友，竟以不給他們錢讓他們去玩，就要跟女兒絕交的理由，要女兒把錢拿出來，因為害怕沒友朋友，所以把200多元都給他們。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》
▲有四個年紀相同的小朋友，竟以不給他們錢讓他們去玩，就要跟女兒絕交的理由，要女兒把錢拿出來，因為害怕沒友朋友，所以把200多元都給他們。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）
許多網友也心疼的回應，「要告知老師通知對方家長」、「趁這次機會，順便教育交友關係、金錢管理」、「同儕都這樣，他們都利用這種方式欺負同學」、「還是把那四個小朋友，找出來比較好」、「先把情緒放下來，用正面溫柔的態度和孩子談談這件事」、「要跟孩子說，自己有權力選擇好朋友」、「跟妳女兒要錢的同學，也需要正當觀念的教育」、「可憐的孩子，社交方面真的是很難教」。

另外也有網友說，「要先查清楚事實真相，再告知老師」、「我覺得雙方理由都要聽，孩子真的會因為害怕就把錯都推給朋友」、「很多小孩為了怕被家長駡，而推給朋友」、「可以先了解女兒帶錢出門是自己的意思，還是同學逼迫」、「請老師去了解，原PO女兒跟小朋友之間的狀況」。（編輯：許智超）

 

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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

◆ 教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00
 

關鍵字

金錢 豬公 安親班 霸凌 勒索

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